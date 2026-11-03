به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی خرم‌آباد در راستای مقابله با قاچاق کالاهای اساسی و برخورد با مخلان اقتصادی، هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۱۲۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به وزن مجموع ۴ تن و ۸۰۰ کیلوگرم را کشف کردند که به‌صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه محموله مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.