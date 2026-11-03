به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی دورود طی ۴۸ ساعت گذشته طرحی عملیاتی را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی سارقان، پنج نفر را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، مقادیری اموال مسروقه از جمله محتویات خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اعتراف متهمان به پنج فقره سرقت بیان کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۹ معتاد متجاهر نیز از سطح معابر جمع‌آوری شدند.

نوریان همچنین از برخورد با وسایل نقلیه متخلف و فاقد مدارک خبر داد و گفت: در این عملیات، ۱۴ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.