به گزارش خبرنگار مهر، کمیل عسگری شامگاه سه‌شنبه در نشست زعفران کاران از اختصاص بیش از ۲۲ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت زعفران خبر داد و گفت: توسعه این محصول ارزشمند در مناطق کوهستانی و مستعد شهرستان، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در رونق اقتصادی روستاها و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی منطقه اظهار کرد: زعفران به دلیل نیاز آبی کمتر و ارزش اقتصادی بالا، از محصولات دارای مزیت برای توسعه کشت در مناطق مستعد شهرستان است و آموزش بهره‌برداران، ترویج شیوه‌های اصولی کاشت، داشت و برداشت و بهره‌گیری از دانش فنی کارشناسان، از الزامات افزایش کمی و کیفی تولید این محصول به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان افزود: فراهم‌کردن زمینه توسعه سطح زیرکشت، ارائه آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های تسهیلاتی و بازاریابی می‌تواند زمینه گسترش زعفران‌کاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری را در مناطق روستایی فراهم کند.

حمیدرضا دماوندی، یکی از بهره‌برداران زعفران در این روستا، با اشاره به روند توسعه فعالیت خود گفت: کشت زعفران را از سال ۱۳۹۷ در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع آغاز کردم و اکنون سطح زیرکشت به ۵.۲ هکتار رسیده است.

وی افزود: عملیات برداشت زعفران از ابتدای آبان‌ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود عملکرد تولید در هر هکتار به ۶ تا ۸ کیلوگرم زعفران خشک برسد.

این بهره‌بردار با اشاره به نقش زنان روستا در فرآوری محصول اظهار کرد: زنان روستایی در مراحل مختلف از چیدن گل‌های زعفران تا جداسازی کلاله‌ها، پاک‌کردن و خشک‌کردن محصول مشارکت دارند و این فعالیت برای تعدادی از خانواده‌های روستایی فرصت اشتغال و درآمدزایی ایجاد کرده است.

علی محمودی، فرماندار گلوگاه نیز با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از تولیدکنندگان محلی، از پیگیری حمایت‌های دولت در زمینه فروش، بازاریابی و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به تسهیلات خبر داد.

همچنین قاسمیان گرجی، بخشدار مرکزی گلوگاه، با اشاره به ظرفیت زعفران‌کاری در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق روستایی گفت: با همکاری بنیاد برکت، پیگیری برای اختصاص تسهیلات کم‌بهره به بهره‌برداران در دستور کار قرار دارد تا ضمن توسعه سطح کشت، زمینه معرفی و تبدیل زعفران اوارد به برندی شناخته‌شده در استان و سایر مناطق کشور فراهم شود.