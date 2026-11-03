https://mehrnews.com/x3dvQz ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ کد مطلب 6998501 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶ اولین باران پاییزی در رودان رودان-اولین باران پاییزی در شهرستان رودان شروع به باریدن کرد و طراوت خاصی به این شهر بخشید. دریافت 1 MB کد مطلب 6998501 کپی شد مطالب مرتبط حمله خرس به دامهای روستایی چهاردهنهای و کاریزای رودان محسنی: تردد در راههای مواصلاتی روستاهای بخش مرکزی رودان برقرار است پلمب یک واحد صنفی به دلیل احتکار روغن در شهرستان رودان برچسبها هرمزگان رودان.هرمزگان بارش باران
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