پلمب یک واحد صنفی به دلیل احتکار روغن در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی، یک واحد صنفی که اقدام به احتکار مقادیر قابل توجهی روغن خوراکی کرده بود، شناسایی شد.

این واحد صنفی با دستور فرماندار رودان و با اخذ حکم قضائی، به علت تخلف احتکار کالاهای اساسی پلمب شد. همچنین پرونده این واحد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

محمد محسنی فرماندار رودان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان بازار اظهار داشت: هرگونه احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی، به‌ویژه اقلام مورد نیاز مردم، خط قرمز دستگاه‌های اجرایی است و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه‌های نظارتی به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.