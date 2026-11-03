به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی غلامعلی صبح سه شنبه به همراه فرماندار تایباد در دیدار با خانواده شهید اهل سنت «عبدل سالار صبوری» با اشاره به این که اهل سنت کشور ۱۱ هزار شهید در راه دفاع از آب و خاک کشور و اسلام و انقلاب کرده‌اند، اظهار کرد: اقوام و مذاهب ایران اسلامی همواره با اتحاد و انسجامی مثال زدنی در کنار یکدیگر بوده و تا پای جان خود از آرمان‌های کشور حفاظت می‌کنند.

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور افزود: نیمه آذرماه امسال نخستین کنگره ملی ۱۰۳ شهید روحانی اهل سنت سراسر کشور به میزبانی استان تهران برگزار می شود.

وی اظهار کرد: استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در طول دوران جنگ هشت سال دفاع مقدس بیشترین شهید اهل سنت را تقدیم اسلام کرده اند.

غلامعلی ادامه داد: شیعیان و اهل سنت ۱۲ استان تلفیقی کشور در همه عرصه ها از مرزهای کشور دفاع کرده و جان خود را در این راه تقدیم کرده اند.