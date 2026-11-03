به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان در بیانیه‌ای به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، با تأکید بر نقش حفاظت از محیط زیست در تأمین امنیت ملی، پایداری و سلامت جامعه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان‌سازمانی، مشارکت مردم و افزایش تاب‌آوری زیست‌محیطی کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: امروزه حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین پایداری و سلامت جامعه است. در شرایطی که تهدیدات زیست‌محیطی به‌سرعت در حال تغییر و پیچیده‌تر شدن هستند، امنیت زیست‌محیطی نقشی کلیدی در حفظ آرامش و ثبات کشور ایفا می‌کند و ضروری است سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور به سمت حفاظت مؤثرتر از محیط زیست هدایت شود.

سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به سیاست‌های کلی محیط زیست، خود را متعهد به رصد، پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و مدیریت پدیده‌های نوظهور در این حوزه دانسته و همکاری و تعامل نزدیک با سازمان پدافند غیرعامل کشور را در راستای ارتقای توان پیش‌بینی و کنترل تهدیدات، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت تاب‌آوری کشور، حائز اهمیت می‌داند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل، «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار»، بر نقش مشارکت آگاهانه و همدلی مردم در تحقق اهداف پدافند غیرعامل تأکید شده و آمده است: حفظ محیط زیست و صیانت از منابع حیاتی کشور، نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه میان دولت و ملت است.

بر اساس این بیانیه، محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست به‌عنوان نخستین عوامل شناسایی و پایش تهدیدات زیست‌محیطی، در کنار مردم، نقش مهمی در پایش، هشدار و مقابله با تهدیدات زیستی ایفا می‌کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست همچنین همکاری‌های راهبردی و میان‌سازمانی را زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت‌های موجود، ایجاد امنیت زیست‌محیطی پایدار و افزایش توان مقابله با تهدیدات متغیر و پیچیده دانسته و بر توسعه هم‌افزایی‌ها، کاهش آسیب‌پذیری‌ها، افزایش تاب‌آوری محیط زیست و تقویت امنیت زیستی کشور تأکید کرده است.

در پایان این بیانیه، سازمان حفاظت محیط زیست ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و قدردانی از تلاش‌های همکاران و متخصصان این حوزه، ابراز امیدواری کرده است با اتکا به همبستگی ملی و تحقق اصل پدافند مردم‌محور، محیط زیستی امن و پایدار برای حال و آینده ایران فراهم شود.