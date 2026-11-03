به گزارش خبرنگار مهر، تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۶ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

داوطلبان می توانندبا مراجعه به زمانبندی زیر از تاریخ ثبت نام و زمان برگزاری آزمون موردنظر خود مطلع شوند. این فهرست برای سایر آزمون ها نیز به تدریج تکمیل خواهد شد.

تذکر: تاریخ های اعلام شده در تقویم، برنامه زمانبندی پیش بینی شده آزمون ها بوده و هرگونه تغییر احتمالی از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

داوطلبان لازم است اخبار و اطلاعیه های تکمیلی مربوط به هر آزمون را از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی پیگیری کنند.

زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۶

۱- آزمون دستیاری تخصصی پزشکی: زمان ثبت نام از ۲۶ دی تا ۳ بهمن سال ۱۴۰۵. زمان برگزار آزمون پنجشنبه ۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۶

۲- آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی: زمان ثبت نام از ۱۶ تا ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۵. زمان برگزاری آزمون پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۶

۳- آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی داروسازی (Ph.D): زمان ثبت نام از ۲۲ تا ۲۹ فروردین سال ۱۴۰۶. زمان برگزاری آزمون پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۶