به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد امروز در حاشیه بازدید از روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انبار نفت ری در جنگ تحمیلی سوم در جمع خبرنگاران بیان کرد: خوشبختانه پروژه‌های مرتبط با تأمین سوخت زمستانی به‌نحو مناسبی در حال اجراست و امیدواریم امسال نیز همانند سال‌های گذشته بتوانیم در زمینه تأمین بنزین، گازوئیل و گاز مورد نیاز مردم عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

بر اساس اعلام وزارت نفت، وی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها افزود: خوشبختانه بیش از ۳ میلیارد لیتر سوخت مایع نیروگاهی ذخیره‌سازی و برای توزیع میان نیروگاه‌های مختلف کشور در نظر گرفته شده است تا نیروگاه‌ها در فصل سرد سال با چالش تأمین سوخت روبه‌رو نشوند.

سرپرست وزارت نفت درباره برنامه‌های دولت برای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ای که دولت در حوزه بنزین و گازوئیل دنبال می‌کند، امیدواریم صرفه‌جویی مناسبی در این بخش محقق شود تا مصرف کشور به مقدار تولید داخلی نزدیک شود و از واردات بنزین بی‌نیاز شویم.

ضرورت مدیریت مصرف گاز

بورد با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز خطاب به مردم شریف ایران گفت: تأکید اصلی من بر صرفه‌جویی در مصرف گاز است و امیدواریم مردم در این بخش نیز همکاری مناسبی داشته باشند.

وی یادآور شد: انتظار داریم تنظیم دمای محیط در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد رعایت شود تا با مشارکت مردم، نتایج مطلوبی در مدیریت مصرف گاز به دست آید.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای مشارکت مردم در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی بیان کرد: بسترهای مناسبی تعریف شده است تا مردم بتوانند با شرکت‌های کارور انرژی که در زمینه صرفه‌جویی و صدور گواهی‌های صرفه‌جویی فعالیت می‌کنند، همکاری بیشتری داشته باشند.

بورد در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم با مشارکت در این طرح‌ها، ضمن بهره‌مندی از مزایا و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به تأمین پایدار سوخت و عبور موفق از زمستان امسال کمک کنند.