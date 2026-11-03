به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره ضربه کوبنده به ایران، بیش از آنکه خط و نشان کشیدن برای سرزمین کهن مادری‌مان باشد، نمایش سیاسی برای انتخابات ایالات متحده است. ترامپ می‌خواهد با استفاده از کلمات، هم در داخل آمریکا رأی جمع کند و هم در داخل ایران، حس ناامنی ایجاد کند. اما واقعیت این است که یاوه‌گویی‌های او، بیشتر از آنکه نشان‌دهنده قدرت آمریکا و رئیس‌جمهورشان باشد، نشان‌دهنده درماندگی آنهاست، چون زمانی که ابزارهای فشار از دست دشمن خارج می‌شود، او برای پوشاندن این ضعف و جلوگیری از نمایش شکست خود، به جنگ روانی روی می‌آورد تا با ایجاد هیجان کاذب، شکاف میان مردم و حکومت را پر کند. ماجرا از آن قرار است، دونالد ترامپ در جریان گردهمایی انتخاباتی خود در ایالت آیووا، خطاب به حامیانش با بیان اینکه تنها دلیلی که باعث شده هنوز کار ایران را تمام نکنم، این است که می‌خواهم با آنها مهربان باشم، مدعی شد: «اگر بتوانم، می‌خواهم تلاش کنم جان همه آن افراد را نجات دهم؛ اما در مقطعی ناچار خواهیم شد ضربه‌ای کوبنده به آنها وارد کنیم.»

مرد دیوانه کاخ سفید، طی ماه‌های اخیر بارها از احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران سخن به میان آورده، اما هیچ‌گاه زمان مشخصی برای این اقدام اعلام نکرد و در عین حال مدعی می‌شد گزینه دیپلماسی همچنان روی میز قرار دارد! ترامپ تروریست، می‌خواهد برای رأی‌دهندگان (حامیانش در آمریکا) و لابی‌های صهیونیستی، تصویری از رئیس‌جمهور قاطع ارائه دهد که از ضربه زدن نمی‌ترسد. هدف دیگر، ایجاد ترس و تفرقه در بدنه داخلی ایران است تا با ترویج حس ناامنی، اعتماد مردم به ساختار دفاعی کشور را متزلزل کند. آنچه مسلم است، این تهدیدات نه از روی توانایی مطلق، بلکه از روی شکست و اضطراب از توانمندی‌های بالقوه ایرانی‌ها بیان شد. او می‌داند در میدان نبرد، ایران به جایگاهی رسیده است که هرگونه اقدام نظامی گسترده، هزینه‌هایی به آمریکا تحمیل می‌کند و توان پرداخت آن را ندارد.

لذا، یاوه‌گویی‌ها جای اقدامات عملی را گرفته است. در این میان پاسخ شخص دوم کشور به تهدیدات و درشت‌گویی‌های همتای آمریکایی‌اش هم جالب توجه بود؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشست با استانداران و شهرداران کلان‌شهرها با بیان اینکه ما می‌توانیم از همه این تهدیدهایی که دشمن انجام می‌دهد، با قدرت بیرون بیاییم، تاکید کرد: «آن وقت دشمن می‌فهمد که با مردم ایران سروکار دارد، نه با امثال من. مثلا بنده را ترور کند؛ خب ترور کند. هزاران آدم مثل من را ترور کنند؛ اگر مردم با ما باشند، هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.»

پاسخ پزشکیان، پیام روشنی داشت و آن اینکه پیوستگی مردم و حکومت، سخت‌ترین سد در برابر دشمن است. اما این اراده سیاسی باید با توان سخت نظامی، پشتیبانی شود. با توجه به دستورات اخیر رهبر انقلاب به نیروهای مسلح، پاسخ به این تهدیدات باید در سه محور «قدرت‌افزایی» ارزیابی شود: نخستین گام، عملیاتی کردن مفهوم «بازدارندگی فعال» است. بر اساس این رویکرد، نیروهای مسلح باید توانایی خود را برای دادن پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به رخ بکشند، به گونه‌ای که دشمن با درک این واقعیت که هر ضربه احتمالی او، پاسخی سریع و در هر نقطه‌ای از جهان ـ و نه فقط در مرزهای ایران ـ به دنبال خواهد داشت، جرأت و توان تهدید کردن را از دست بدهد.

دوم، در کنار این آمادگی میدانی، رسیدن به هوشمندسازی توان رزم اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که جنگ‌های امروز، دیگر در قالب‌های سنتی و قدیمی تعریف نمی‌شوند. بنابراین با تقویت زیرساخت‌هایی نظیر پهپادهای پیشرفته، موشک‌های هایپرسونیک و توانمندی‌های سایبری، ضرباتی سخت به نقاط حساس دشمن وارد می‌شود. این دقیقا همان پاسخی است که می‌تواند ادعای ضربه کوبنده آمریکا در برابر قدرت تکنولوژیک و نظامی ایران را بی‌اثر کند. سومین عامل: این توانمندی‌های سخت، باید با انسجام داخلی به عنوان لایه اول دفاع، تکمیل شود. همان‌طور که در پاسخ رئیس‌جمهور نیز تاکید شد، همراهی مردم بزرگ‌ترین نقطه قوت و سپر دفاعی کشور است. در واقع، اگر با تقویت اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات معیشتی، جبهه داخلی را مستحکم نگه داریم، تمامی تلاش‌های آمریکا برای ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت و ایجاد ناآرامی‌های داخلی، به شکست منجر خواهد شد. با توجه به ادعاهای آمریکا در قبال کشورمان با دو فعال سیاسی گفت‌وگو کرده‌ایم و از آنها پرسیده‌ایم هدف از این بلوف‌های سیاسی آن هم با شکست آمریکا و اسرائیل در دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه چیست؟ سوال دیگر به فرمان اخیر فرمانده کل قوا و دستورات صادر شده به نیروهای مسلح و بازتابی که در رسانه‌های بین‌المللی پیدا کرد، اختصاص دارد.

توانایی ضربه زدن به آمریکا را داریم

در همین رابطه، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران گفت: بخشی از سخنان دونالد ترامپ به دلیل ایجاد جنگ روانی در داخل کشور است تا مردم و مسئولان را بترساند و امتیاز بگیرد. ولی این یک ترفند نخ‌نماست و امروز هیچ مسئولی در کشور را نمی‌توان به دلیل تهدیدات ترامپ ترساند. هیچ کشوری ـ حتی آمریکا ـ نمی‌تواند با ترساندن مسئولان کشورمان از ایران امتیاز بگیرد. ایران با چند هزار سال تمدن، بیشه شیران است در حالی که عمر و قدمت آمریکا به ۲۵۰ سال هم نمی‌رسد. وی با بیان اینکه بخشی از تهدیدات ترامپ به دلیل فشار داخلی به او در خاک آمریکا است، اظهار کرد: طبق نظرسنجی‌ها، محبوبیت وی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و ترامپ یکی از منفورترین روسای جمهور آمریکا محسوب می‌شود. از طرفی قیمت حامل‌های انرژی هم در آمریکا بالا رفته و قیمت گازوئیل در کالیفرنیا در هر گالن به بیش از ۹ دلار رسیده است.

همچنین در جنگ ناجوانمردانه‌ای که آمریکا به کشورمان تحمیل کرد، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای اروپایی آسیب وارد شد. بر همین اساس ترامپ با تهدیدهای خود در تلاش است به مردم آمریکا اعلام کند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موقت است و به زودی قیمت‌ها کاهش داده خواهد شد تا شاید در بین مردم کشورش محبوبیت کسب کرده و سبب آرامش شود. عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ایران کشوری است که توانایی ضربه زدن به آمریکایی‌ها را بیش از گذشته و بیشتر از جنگ ۴۰ روزه دارد و در ابزارهای جنگی متحول شدیم و می‌دانیم در قبال دشمنان چه کارهایی انجام دهیم. همچنین نوع تهاجم ما تغییر کرده و رویکرد ما این بار تهاجمی شده و دیگر دفاع نخواهیم کرد و حتما رویکرد تهاجمی ایران را خواهند دید و بدون شک در جنگ آینده دشمن به مانند جنگ ۴۰ روزه شکست خواهد خورد.

پیروزی در صحنه نیازمند آمادگی بالای دلاورمردان نظامی است

احمد شریف، فعال سیاسی می‌گوید: با توجه به تهدیدهای روزافزون دشمن آمریکایی و صهیونیستی علیه کشور، نیروهای مسلح باید در بالاترین سطح آمادگی در صحنه حضور داشته باشند تا بتوانند از تمامیت ارضی و امنیت ملی دفاع کنند. وی افزود: با توجه به جایگاه رهبری در قانون اساسی به عنوان فرمانده کل قوا، لازم بود هماهنگی میان سطوح عالی نیروهای مسلح، از جمله فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، با حضور ایشان صورت گیرد که خوشبختانه این نشست اخیرا برگزار شد.دبیرکل حزب همبستگی دانش‌آموختگان با بیان اینکه طبیعتا در این جلسه گزارش‌هایی از سوی فرماندهان نظامی به رهبر انقلاب ارائه شده و با توجه به جایگاه فرماندهی کل قوا در صدور دستور نهایی، راهکارها و راهبردها از سوی ایشان تبیین شده است، گفت: البته پیش از این دیدار نیز با توجه به جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی و سایر مسئولان با رهبر انقلاب، نظرات مشورتی این شورا دریافت و مدنظر قرار گرفته است. پس ضرورت داشت چنین جلسه‌ای برگزار و سطح آمادگی‌ها سنجیده شود تا در صورت بروز هرگونه خطر بالقوه، نیروهای مسلح پاسخی درخور به تهاجمات بدهند. شریف گفت: با توجه به تغییر استراتژی نیروهای مسلح از حالت تدافعی به آفندی که اکنون امکان حملات پیش‌دستانه را نیز برای نیروهای مسلح میسر ساخته است در صورت قطعیت و قریب‌الوقوع بودن خطر، می‌توانیم با استناد به این تغییر راهبرد، به عملیات آفندی دست بزنیم و به صورت پیش‌دستانه با دشمن برخورد کنیم.

وی افزود: متاسفانه در آمریکا رئیس‌جمهوری بر سر کار است که سردمداران رژیم صهیونیستی توانسته‌اند با ترفندهای مختلف، او را با خود همراه کنند؛ این در حالی است که تا پیش از این، هیچ‌یک از رئیس‌جمهورهای آمریکا برای شروع تهاجم و حمله به ایران، تا این حد با این رژیم همراه نشده بودند. با توجه به دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، متاسفانه به نظر می‌رسد این خطرات و همسویی‌ها همچنان تداوم داشته باشد. آگاه مسائل سیاسی گفت: معتقدم در این مدت، ضمن حفظ آمادگی کامل دفاعی و تهاجمی، باید تا حد امکان از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنیم. با وجود آمادگی برای دفاع همه‌جانبه، از آنجا که جنگ خطراتی را متوجه دو طرف کرده و می‌تواند به آسیب گسترده زیرساخت‌ها، جان غیرنظامیان و ارکان حاکمیت بینجامد، لازم است فعالیت‌های دیپلماتیک به موازات آمادگی نظامی پیگیری شود.

فرجام سخن: پاسخ نهایی به هرگونه خطای دشمن منجر به اجرای دستورات فرمانده کل قوا خواهد شد؛ یعنی پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هر سطح و نوع از تهدید. اما باید دانست جایگاه فعلی ایران که برگرفته از اقتدار و توانایی آن است، پایان مسیر نیست، آغاز مرحله‌ای جدید از قدرت‌افزایی است. ما باید با سرعت و دقت، همچنان در ریل قوی‌تر شدن حرکت کنیم چرا که در دنیای امروز، که بیشتر شبیه به قانون جنگل است، تنها قدرت و اقتدار می‌تواند از حقوق و حاکمیت ملت‌ها دفاع کند. در این جهان، اگر کشوری در مسیر تقویت توان خود حرکت نکند، در معرض بلعیده شدن توسط استکبار قرار خواهد گرفت؛ ترکیب همیشگی «اراده سیاسی»، «حمایت مردمی» و «تجهیزات نظامی پیشرفته»، تنها راه تضمین بقا، حفظ استقلال و پیشروی در مسیر شکوه و اقتدار ملی خواهد بود.

تغییر در قواعد نبرد

یاسر شامانی، کارشناس مسائل سیاسی : در عملیات‌های گذشته، رویکرد جمهوری اسلامی ایران عمدتا دفاعی بود، به این معنا که در صورت حمله دشمن، پاسخ داده می‌شد و در برابر پیشروی آن ایستادگی صورت می‌گرفت. در این الگو، محدوده جغرافیایی درگیری نیز عمدتا به خاک ایران و پیرامون آن محدود بود. در تحلیل جنگ، سه مؤلفه اصلی شامل بازیگران، صحنه نبرد و قواعد بازی وجود دارد و به نظر می‌رسد در شرایط جدید، این مؤلفه‌ها برای طرف مقابل پیچیده‌تر شده‌اند. به هر حال، دشمن نتوانست نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند، این در حالی بود که رویکرد ایران عمدتا دفاعی بود و دامنه جغرافیایی درگیری نیز محدود باقی مانده بود. اما پیام دیدار فرماندهان با رهبر انقلاب می‌تواند این باشد که در صورت وقوع جنگ جدید، الزاما با همان الگوی پیشین مواجه نخواهیم بود که دشمن حمله کند و ایران صرفا در موضع دفاعی قرار بگیرد؛ بلکه ممکن است طرف مقابل نیز ناچار شود بخش مهمی از توان خود را برای دفاع به کار گیرد.

بنابراین دشمن باید در محاسبات خود در نظر بگیرد، هرگونه اقدام نظامی احتمالی ممکن است با پاسخ‌هایی همراه شود که هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. این هزینه‌ها می‌تواند از سطح نظامی فراتر برود و ساختارهای سیاسی و کشورهایی را که از طرف مهاجم حمایت می‌کنند نیز تحت تاثیر قرار دهد. هشدار مطرح‌شده صرفا ناظر بر پیامدهای نظامی نیست؛ ممکن است نتیجه نبرد به حوزه‌های دیگری نیز گسترش پیدا کند و ساختارهای سیاسی حامی طرف مهاجم با هزینه‌هایی روبه‌رو شوند که جبران آنها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دشوار باشد. بالاخره ایران ظرفیتی فراتر از توان موشکی دارد و آن را در مسلمانان جهان می‌بیند. ظرفیت و همراهی مسلمانان در نقاط مختلف جهان می‌تواند در معادلات تقابل نقش‌آفرین باشد.