به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، قدرت‌الله فرج‌پور با بیان اینکه تولید و عرضه کود اوره ازسوی مجتمع‌های پتروشیمی در وضع مطلوبی قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است، بیان کرد: به‌منظور تأمین اوره مورد نیاز کشاورزان، در ابتدای سال سهم هر یک از شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز تعیین شد و واحدهای یادشده همگام با تأمین نیاز داخل کشور، مازاد تولید خود را صادر و بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ساماندهی عرضه کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی افزود: این مصوبه با پیشگیری از انباشتگی مطالبات شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز، مطالبه‌های پیشین آن‌ها را نیز تعیین‌تکلیف می‌کند.

سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: مصوبه اخیر توجه ویژه‌ای به رفع محدودیت نقدینگی خریداران در چهارچوب اوراق گام و سایر ظرفیت‌های مربوطه دارد.

فرج‌پور ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن مهم‌ترین نگرانی شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز، شاهد تقویت همکاری میان صنعت پتروشیمی و وزارت جهاد کشاورزی باشیم.

وی از تلاش و پیگیری تمامی دست‌اندرکاران به‌ویژه همکاران وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ذی‌ربط قدردانی کرد.

تصویب‌نامه مصوب نشست ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره «مکلف شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به ساماندهی عرضه سالانه کود اوره برای تأمین نیاز بخش کشاورزی و اقدام به تهیه برنامه معاوضه (سوآپ) به‌منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل» با شماره ۹۴۳۲۸ در دهم آبان ۱۴۰۵ ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.