به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، هفته نخست دور رفت مسابقات لیگ برتر بوکس مردان کشور در رده سنی بزرگسالان، یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران و سالن بوکس شهید همت فدراسیون بوکس برگزار خواهد شد.

رقابت‌های لیگ بزرگسالان مردان با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.

هر تیم در مرحله نخست ۶ دیدار انجام می‌دهد و در هر گروه نیز ۱۲ دیدار رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

در مجموع، ۴۸ دیدار در این رده برگزار می‌شود و در پایان مرحله نخست، ۸ تیم جواز حضور در مرحله بعد را کسب خواهند کرد.

مراسم وزن‌کشی این رقابت‌ها ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

در دیدار اول، تیم هیأت بوکس خراسان رضوی در مقابل تیم هیأت بوکس خوزستان قرار می‌گیرد. دیدار دوم را تیم تکنو هاوس اسلامشهر در مقابل تیم آکادمی بوکس امیدی برگزار می‌کند.

در دیدارهای سوم و چهارم نیز روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان‌ماه، تیم هیأت بوکس خراسان رضوی در مقابل تکنو هاوس اسلامشهر قرار خواهد گرفت.

تیم هیأت بوکس خوزستان نیز در مقابل تیم آکادمی بوکس امیدی صف‌آرایی خواهد کرد. روز جمعه ۱۵ آبان‌ماه نیز تیم هیأت بوکس خراسان رضوی در مقابل تیم آکادمی بوکس امیدی مبارزه می‌کند.

در دیدار ششم نیز دو تیم هیأت بوکس خوزستان و تیم تکنو هاوس اسلامشهر مبارزه خواهند کرد.