به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، از جان تراولتا در جشنواره فیلم تورینو در تورین با اهدای جایزه یک عمر دستاورد هنری قدردانی می‌شود. هم زمان اولین فیلم این بازیگر به عنوان کارگردان «پرواز شبانه یک طرفه ملخی»، که اولین بار در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد، دومین نمایش بین‌المللی خود را در این جشنواره تجربه خواهد کرد.

جشنواره فیلم تورینو که جشنواره‌ای معتبر در ایتالیا و برای حمایت از کارگردان‌های جوان و سینمای مستقل است، تأکید کرد کارنامه فیلمسازی تراولتا دربرگیرنده مجموعه‌ای از فیلم‌های برجسته هالیوودی است که از «تب شب یکشنبه» گرفته تا «گریس»، «کابوی شهری»، «داستان عامه‌پسند»، «چشمان یک فرشته»، «تغییر چهره» و «اسپری مو» را شامل می‌شود.

جولیو بیس مدیر هنری جشنواره تورینو، گفت: به لطف کاریزمای او، شخصیت‌هایی که او بازی کرده از پرده نقره‌ای فراتر رفته‌اند و بر عادت‌ها، حرکت، مدل مو و حتی نحوه راه رفتن ما تأثیر گذاشته‌اند. او بی‌قراری و آرزوهای نسل‌ها را به تصویر کشیده و از مرز ژانرها با قدرت یک قهرمان فراتر رفته است.

فیلم «پرواز شبانه یک‌طرفه ملخی» که اقتباسی از کتاب کودکان نوشته تراولتا در سال ۱۹۹۷ است، از ۲۹ مه در اپل تی‌وی در دسترس قرار گرفته است.

در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است: «در عصر طلایی هوانوردی، یک علاقه‌مند جوان به هواپیما به نام جف و مادرش سفری یک‌طرفه به هالیوود را آغاز می‌کنند؛ سفری که یک پرواز ساده را به سفری فراموش‌نشدنی بدل می‌کند. این سفر با وجود غذاها، مهمانداران جذاب، توقف‌های غیرمنتظره، مسافران فوق‌العاده و نگاهی هیجان‌انگیز به بخش فرست کلاس، در لحظاتی جادویی و غیرمنتظره آشکار می‌شود و مسیر آینده پسر را ترسیم می‌کند.»

چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم تورینو - که برای سومین دوره جولیو بیس ریاست آن را برعهده دارد - از ۲۴ نوامبر تا ۲ دسامبر (۳ تا ۱۱ آذر) در تورین برگزار خواهد شد.