به گزارش خبرگزاری مهر به نبل از ورایتی، جان تراولتا قرار است اولین تجربه کارگردانی خود را که با عنوان «مربی پرواز ملخی شبانه یک طرفه» ساخته شده، در هفتاد و نهمین دوره جشنواره فیلم کن رونمایی کند.

این فیلم اقتباسی از کتابی کودکانه به همین نام است که تراولتا در سال ۱۹۹۷ توسط اپل منتشر کرد.

این فیلم پس از نمایش در بخش غیررقابتی «پرمیر کن» در تئاتر دبوسی، در اپل تی‌وی در ۲۹ می در دسترس خواهد بود.

در عین حال حضور تراولتا در جشنواره کن، آن هم در سالی که استودیوها حضور کمتری در جشنواره دارند، فرصت مغتنمی برای این جشنواره است. انتخاب فیلم همچنین تأکید می‌کند که پخش‌کنندگان بزرگ -به استثنای نتفلیکس- اگر قصد اکران در سینماهای محلی را ندارند، مایلند طبق قوانین کن عمل کنند و فیلم‌های خود را خارج از مسابقه نمایش دهند.

تراولتا پیش از این به عنوان بازیگر فیلم‌های «داستان عامه‌پسند» در سال ۱۹۹۴، «او خیلی دوست‌داشتنی است» در سال ۱۹۹۷ و «رنگ‌های اصلی» در سال ۱۹۹۸ در جشنواره کن حضور داشت.

این بازیگر ۷۲ ساله که در کارنامه متنوع بازیگری اش در بیش از ۷۰ فیلم ظاهر شده، دهه‌ها است که ساخت این پروژه را در ذهن داشت.

کن در مراسم رونمایی از این فیلم به این نکته اشاره کرد که تراولتا به عنوان یک خلبان حرفه‌ای باتجربه، همیشه به هوانوردی علاقه داشته است. جشنواره اعلام کرد: «او پرواز را وقتی فقط ۱۵ ساله بود آغاز کرد، اولین گواهینامه خلبانی خود را در ۲۲ سالگی دریافت کرد و از آن زمان گواهینامه‌های متعددی کسب کرده است: جان تراولتا گواهینامه پرواز با بوئینگ ۷۰۷، ۷۳۷ و ۷۴۷ و گلوبال اکسپرس بمباردیه را دارد و اولین خلبان خصوصی بود که با ایرباس A۳۸۰ پرواز کرد. این بازیگر با بیش از ۹۰۰۰ ساعت پرواز، سال‌ها است که چندین هواپیما دارد و حتی در ۲ فیلم نیز با هواپیما پرواز کرده است.»

فیلم «مربی پرواز ملخی شبانه یک طرفه» در عصر طلایی هوانوردی روایت می‌شود و درباره جف (کلارک شاتول) علاقه‌مند جوان به هواپیما و مادرش (کلی اویستون-کوینت) است که سفری یک طرفه به هالیوود را آغاز می‌کنند. در خلاصه داستان آمده است: «با وجود غذاهای هواپیما، مهمانداران توانمند (با بازی الا بلو تراولتا، اولگا هافمن)، توقف‌های غیرمنتظره، مسافران فوق‌العاده و نگاهی هیجان‌انگیز به قسمت درجه یک هواپیما، این سفر در لحظاتی جادویی و غیرمنتظره آشکار می‌شود و مسیر آینده پسران را ترسیم می‌کند.»

جان تراولتا با کمپانی فیلمسازی خود از تهیه کنندگان این فیلم هم هست.

همانطور که قبلاً اعلام شده بود، کمدی بلندپروازانه تاریخی پیر سالوادوری با عنوان «ونوس الکتریکی» قرار است در شب افتتاحیه جشنواره کن در ۱۲ مه، به نمایش درآید. این جشنواره همچنین به باربارا استرایسند و پیتر جکسون ادای احترام خواهد کرد و پارک چان-ووک، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده مشهور کره جنوبی، ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد.

اسامی فیلم های منتخب امسال جشنواره ۹ آوریل(۲۰ فروردین) اعلام خواهد شد.