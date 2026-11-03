به گزارش خبرنگار مهر، حسین وفایی در ادامه درخشش خود در رقابت‌های اسنوکر بین‌المللی ۲۰۲۶، امروز (سه شنبه ۱۲ آبان) در مرحله یک‌ هشتم نهایی برابر «سی جیاهویی» از چین به میدان رفت و با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید تا راهی مرحله یک‌ چهارم نهایی شود.



وفایی در مرحله بعدی این رقابت‌ ها باید با برنده دیدار «فن ژنگ‌یی» از چین و «لیام دیوس» از ولز روبه‌رو شود.



نماینده اسنوکر ایران پیش از این در راند دوم مسابقات، «استوارت کارینگتون» از انگلیس را با نتیجه قاطع ۶ بر صفر شکست داده بود و در ادامه نیز با پیروزی ۶ بر ۲ مقابل «مارک سلبی»، چهره سرشناس اسنوکر انگلیس و نفر چهارم رنکینگ جهانی، جواز حضور در جدول اصلی و جمع ۱۶ نفر برتر مسابقات را به دست آورده بود.



رقابت‌های اسنوکر بین‌المللی ۲۰۲۶ به میزبانی شهر نانجینگ چین در حال برگزاری است.