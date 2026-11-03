به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی، با اشاره به بارش‌های ۲۴ ساعت اخیر در سطح استان، اظهار کرد: پیرو پیش‌بینی‌های هواشناسی استان طی شبانه روز گذشته به طور مشخص از از بعدازظهر دیروز تا اواخر شب در نواحی مرکزی و جنوبی استان شاهد بارش باران بودیم.

وی ادامه داد: بیشترین بارندگی از سرعین با ۱۹ میلی‌متر گزارش شد. همچنین در برخی از مناطق جنوبی استان واقع در شهرستان خلخال نیز ۱۰ تا ۱۸ میلی‌متر باران ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل عنوان کرد: در شهرستان اردبیل نیز ایستگاه بارانسنجی استانداری با ثبت ۱۱ میلی‌متر بارندگی رکوردار بارش‌ها بود.

کوهی تصریح کرد: بر اساس آخرین تصویر ماهواره هواشناسی؛ هرچند هسته مرکزی سامانه بارشی از استان اردبیل خارج شده و به سمت شمال شرق کشور حرکت کرده است، اما در ساعات بعدازظهر و عصر امروز نیز در مناطقی از استان بویژه در نواحی منتهی به کوهستان سبلان، افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق موقتی پیش بینی می شود.