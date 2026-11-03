به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمان با موضوع مدیریت بحران گاز شرق استان گفت: احتمال قطعی گاز در شرق استان کرمان، بحران غیرقابل پیش‌بینی نبوده و اخطاریه آن از دو ماه قبل اعلام شد و در جلسات مختلف مورد بحث قرار گرفت و فرصت آمادگی برای مواجهه با این شرایط وجود داشته است.

وی افزود: تمهیدات و تدابیر لازم باید از هم‌اکنون اتخاذ شود تا با فرارسیدن اول دی‌ماه و احتمال بروز محدودیت و قطعی گاز در برخی مناطق، زمان را از دست ندهیم و دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی قبلی، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط را داشته باشند.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت پیش‌بینی شرایط غیرمترقبه و آمادگی دستگاه‌ها برای مواجهه با آن تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه کم‌ کاری از سوی دستگاه‌های مسئول پذیرفته نیست؛ چراکه محدودیت در تأمین گاز، به‌ویژه در بخش خانگی، می‌تواند شرایط دشواری برای خانواده‌ها ایجاد کند. در همین راستا، قرارگاه مدیریت مصرف گاز زمستانی استان با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط تشکیل می‌شود.

طالبی، برگزاری مانورها به منظور بررسی میزان آمادگی دستگاه‌ها و توجه دادن شهروندان به این مسئله را مورد اشاره قرار داد و بر تامین نفت سفید، گازوئیل و سلیندر گاز توسط دستگاه‌های مسؤل و متولی طبق مصوبات ستاد ملی و استانی تاکید کرد.

وی، شکل‌گیری کمیته اطلاع‌رسانی در این خصوص را لازم دانست و گفت: کمیته اطلاع‌رسانی با مسؤلیت‌ روابط عمومی استانداری تشکیل و از همه ظرفیت‌ها برای تشریح برنامه‌ها و انعکاس فعالیت‌ها در راستای رفع مشکل استفاده شود.

