به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر ذاکری‌هرندی، در نشست تخصصی مدیریت مصرف و تأمین گاز استان کرمان در فصل سرد سال با اشاره به پیش‌بینی احتمال بروز ناترازی گاز در طی ماه‌های دی و بهمن، اظهار کرد: مدیریت بحران انرژی از دغدغه‌های اصلی استاندار کرمان است و از تیرماه امسال، جلسات متعددی با هدف پیشگیری از مشکلات احتمالی و برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف برگزار شده است.

وی افزود: در همین راستا، هفته گذشته نشستی با حضور یکی از شرکت‌های تخصصی و مرجع کشور در حوزه مدیریت مصرف سوخت و انرژی برگزار شد و راهکارهای عبور از چالش‌های احتمالی فصل سرد مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: این شرکت پیشنهادهایی برای مدیریت مصرف انرژی در فصول سرد ارائه کرده است که مقرر شد با بررسی علمی و دقیق نیازهای استان، به‌ویژه در بخش صنایع و اماکن عمومی، ارزیابی و نهایی شوند.

ذاکری، با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تصریح کرد: هدف از تدوین این برنامه‌ها، حفظ پایداری جریان انرژی و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم است تا فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از محدودیت‌های احتمالی به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی مطالعات و تصمیمات اتخاذشده برای اجرا، چهارشنبه هفته جاری ارائه خواهد شد.