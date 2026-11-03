به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در ۳۶ شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود.

فرایند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و درب‌های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرایند آزمون بسته خواهد شد، لذا همۀ متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

برگ راهنما و کارت و شرکت در آزمون از امروز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیۀ پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

دفترچه آزمون، تعدادسؤالات و مدت پاسخگویی به آنها

به هریک از متقاضیان آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ یک بسته نایلونی حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون داده می شود.دفترچه آزمون متقاضیان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است.

آزمون دارای ۱۴۰ سؤال تستی شامل: حقوق مدنی ۲۰ سؤال، آیین دادرسی مدنی ۲۰ سؤال، حقوق تجارت ۲۰ سؤال، اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه ۲۰ سؤال، حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰ سؤال، آیین دادرسی کیفری ۲۰ سؤال و حقوق اساسی ۲۰ سؤال است که متقاضیان باید نسبت به پاسخگویی به سؤالات آن در مدت ۱۷۰ دقیقه اقدام کنند.

دفترچه سؤالات متقاضیان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد آن درج شده است. دفترچه این آزمون تنوع دارد.

آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی ) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به سهمیه، تاریخ فارغ‌التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ منحصراً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

یادآوری مهم در خصوص سهمیه: متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده‌اند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری کنند.

۳- درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید، ضرورت دارد در روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بر اساس آدرس درج شده در جدول شماره ۲ اطلاعیه به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با داوطلب رفتار خواهد شد.

۳-۱- چنانچه نسبت به بندهای ۵ و ۶ مربوط به جنس، معلولیت و شدت معلولیت معترض هستید.

تبصره: درخصوص بند ۶ (معلولیت و شدت معلولِیت ): چنانچه خواستار اعمال بندفوق هستید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و آن را تحویل واحد رفع نقص دهید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

۳-۲- چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر بودن، واضح نبودن عکس و یا اشتباه بودن عکس است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنید و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۳-۳ - چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود داوطلب تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد با دقت مطالعه کنند.

یادآوری‌های مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.

تذکر: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسۀ آزمون باید علاوه ‌بر پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

۵- خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون، دفترچه سؤالات یا بخشی از دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۶- لازم به تأکید است، همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز، از جمله وسایل ارتباطی و تجهیزات الکترونیکی دارای قابلیت ذخیره‌سازی یا تبادل اطلاعات، نظیر تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و سایر وسایل مشابه، در جلسه آزمون ممنوع است و مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، موجب محرومیت از شرکت در آزمون خواهد شد.

۷- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، مستدعی است نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ از ۱۴ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۵ بصورت اینترنتی از طریق تارنمای این سازمان اقدام کنید.

۱۰- درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست، حداکثر تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۵ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنید. بدیهی است درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.