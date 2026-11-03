به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهل و ششمین دوره مسابقات مرحله منطقه‌ای قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر سه شنبه به میزبانی ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی ارتش در منطقه اصفهان، در این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه قرآن در میان کارکنان ارتش و دوران دفاع مقدس اظهار داشت: قرآن کریم همواره به عنوان سلاح معنوی رزمندگان در جبهه‌ها و در مقابله با دشمن مورد استفاده قرار می‌گرفت و رزمندگان اسلام با قرائت آن، روحیه و انرژی مضاعفی می‌گرفتند.

وی با تأکید بر اهمیت انس با قرآن کریم در زندگی روزمره افزود: افزایش معنویت و تأثیر مثبتی که قرآن بر پاکی روح انسان دارد، محافل قرآنی را به فرصتی مغتنم برای بهره‌برداری از نور قرآن و تقویت روحیه معنوی تبدیل کرده است.

امیر کرمی ادامه داد: قرآن کریم برای لحظه‌به‌لحظه زندگی ما درس دارد و امروز نیز ملت ایران همان وعده الهی را تجربه می‌کند که اگر به خدا ایمان داشته باشید و نترسید، حتماً برتری از آن رزمندگان اسلام است؛ بر همین اساس، ما با همین اعتقاد و بدون هیچ ترس در برابر دشمنان ایستاده‌ایم و قدرت پوشالی استکبار جهانی را در برابر چشم جهانیان به زمین زده‌ایم.

وی در خصوص جزئیات این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها با حضور پرشور کارکنان پایور و وظیفه از یگان‌های مستقر در استان‌های اصفهان، شیراز، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در ۱۳ رشته قرآنی و طی دو روز رقابت فشرده برگزار شد که در پایان از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی کیانی، هماهنگ‌کننده عقیدتی‌سیاسی‌های ارتش در منطقه اصفهان، نیز با اشاره به ضرورت انس با کلام الهی گفت: برای آنکه انسان به توفیق رفاقت با قرآن دست پیدا کند، باید نسبت به آیات آن شناخت پیدا کرده و در آن تدبر کند تا به معارف حقیقی آن برسد و با عشق، ارتباط فکری و عملی با قرآن برقرار سازد؛ چرا که تلاوت، مقدمه آشنایی و عمل به دستورات قرآن است.

وی انس با قرآن کریم را زمینه‌ساز خیر و برکات مادی و معنوی در زندگی دانست و تصریح کرد: نقش والدین در ایجاد دوستی فرزندان با قرآن کریم کلیدی است و فرزندان با الگو گرفتن از پدر و مادری که اهل تلاوت، عمل به قرآن و شرکت در جلسات مذهبی هستند، به این مسیر هدایت می‌شوند.

حجت‌الاسلام کیانی هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم، ارتقای سطح معارف دینی و شناسایی استعدادهای قرآنی در میان کارکنان پایور و وظیفه عنوان کرد و افزود: نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله سراسری مسابقات نیروی زمینی ارتش اعزام خواهند شد.