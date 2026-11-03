به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قشم مستقر در گمرک اسکله لافت به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این اتوبوس یک بسته مشکوک متعلق به یکی از مسافران را مشاهده کردند که در بررسی آن ۳۲ هزار و ۷۰۰ عدد قرص غیر مجاز متادون کشف و ضبط شد.

دستگیری یک متهم در پرونده قاچاق متادون

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ نصرتی در ادامه با هشدار درباره مصرف خود سرانه داروهای اعتیادآور، گفت: متادون از جمله داروهای مورد استفاده برای کنترل و درمان اعتیاد است که باید زیر نظر پزشک، کلینیک‌های ترک اعتیاد و مراکز بازپروری مصرف شود، اما مصرف خود سرانه و بی‌رویه آن می‌تواند موجب وابستگی و اعتیاد مصرف کننده شود.

وی تأکید کرد: پلیس با برخورد با واحدهای صنفی متخلف و توزیع کنندگان غیر قانونی این‌گونه داروها رپیشگیری از گرفتار شدن نوجوانان و جوانان در دام اعتیاد را از وظایف خود می‌داند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیر قانونی در زمینه توزیع مواد مخدر و داروهای اعتیادآور مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.