کشف ۲۲ هزار قرص بی۲ و ۱۰۰ کیلو شربت متادون در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان دماوند در جریان اقدامات نظارتی، یک کلینیک ترک اعتیاد غیرمجاز را شناسایی و در بازرسی از این مرکز مقادیر قابل توجهی داروی سوءمصرف و اعتیادآور کشف کردند.

وی افزود: در این بازرسی ۲۲ هزار قرص بی۲، ۱۰۰ کیلوگرم شربت متادون و سه هزار عدد انواع قرص متادون کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، متهم به دلیل عرضه و فروش داروهای سوءمصرف و اعتیادآور خارج از ضوابط و مقررات، به‌ویژه فروش غیرمجاز به عطاری‌ها، دستگیر شد.

ملکی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به زندان معرفی شد.