کشف ۶۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان قشم در راستای مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز در چند عملیات جداگانه موفق به توقیف خودروهای حامل کالای قاچاق و کشف محموله‌های غیرمجاز شدند.

وی افزود: مأموران در یکی از محورهای مواصلاتی «درگهان» به سمت «کووه‌ای» به یک دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شده و دستور توقف دادند که راننده بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کرد و پس از تعقیب و گریز خودرو متوقف شد.

فرمانده انتظامی قشم، ادامه داد: در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۱ دستگاه تلویزیون خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.

سرهنگ نصرتی، بیان کرد: همچنین مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان در یکی از محورهای فرعی و روستایی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند که راکب آن پس از بی‌توجهی به دستور پلیس وسیله نقلیه را رها و متواری شد و در بررسی‌های انجام شده مشخص شد موتورسیکلت فاقد مدارک گمرکی و قاچاق است که ارزش آن ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در عملیات دیگری نیز مأموران پلیس امنیت اقتصادی قشم در حوالی اسکله کاوه به سمت لافت یک دستگاه خودرو تویوتا وانت حامل سیگار قاچاق را شناسایی و توقیف کردند که در بازرسی از آن ۷۳ کارتن شامل ۷۳۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۳۶ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم همچنین از کشف لوازم خانگی قاچاق خبر داد و گفت: مأموران در بازرسی از یک دستگاه خودرو کامیونت تعدادی کولرگازی پنجره‌ای و یخچال خارجی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ نصرتی با بیان اینکه در مجموع این عملیات‌ها چند متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند، تأکید کرد: پلیس از تمام توان خود برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و صیانت از سرمایه‌های ملی استفاده خواهد کرد.