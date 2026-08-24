عطاری متخلف پلمب شد؛ عرضه غیرقانونی متادون و تریاک + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی درباره فعالیت مشکوک برخی از عطاری‌ها در سطح شهر تهران، طرح برخورد با واحدهای صنفی متخلف با هدف پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد و مقابله با عرضه غیرقانونی داروهای اعتیادآور در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: این طرح در قالب بیست‌ونهمین مرحله طرح آرامش در شهر و با هماهنگی مقام قضائی و مشارکت نمایندگان سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و اتحادیه صنف مربوطه به اجرا درآمد و مأموران با حضور در چند واحد صنفی عطاری در نقاط مختلف تهران، فعالیت این واحدها را مورد بررسی و بازرسی قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، مأموران در بازرسی از یکی از عطاری‌های متخلف در جنوب شرق تهران موفق شدند بیش از یک لیتر شربت متادون، مقداری تریاک و بیش از ۳ هزار عدد قرص متادون، ترامادول، قرص‌های لاغری غیرمجاز و B۲ کشف کنند.

سرهنگ عسگری با اشاره به دستگیری مسئول این واحد صنفی متخلف تصریح کرد: بررسی‌های پلیسی نشان داد برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از عنوان عطاری، اقدام به عرضه اقلام دارویی و مواد اعتیادآور خارج از شبکه رسمی می‌کنند؛ اقدامی که علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز گرایش افراد، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، به مصرف مواد اعتیادآور شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: برخورد با عطاری‌های متخلف با همکاری دستگاه‌های مربوطه و با هدف شناسایی و جمع‌آوری اقلام غیرمجاز و مقابله با توزیع داروهای ترک اعتیاد خارج از شبکه قانونی در حال انجام است و پلیس در این زمینه با هیچ فرد یا واحد صنفی متخلفی مماشات نخواهد کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب درباره مصرف خودسرانه متادون نیز گفت: متادون از جمله داروهایی است که در فرآیند کنترل و درمان اعتیاد و تحت نظر پزشک، کلینیک‌های ترک اعتیاد و مراکز بازپروری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما مصرف خودسرانه و بی‌رویه آن می‌تواند موجب وابستگی و بروز عوارض جدی برای مصرف‌کننده شود.

سرهنگ عسگری تأکید کرد: توزیع اینگونه داروها باید صرفاً در چارچوب ضوابط و از طریق مراکز مجاز انجام شود و عرضه و فروش آنها خارج از شبکه رسمی و قانونی، تخلف و جرم محسوب شده و برابر قانون با افراد سودجو و متخلف برخورد خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه دسترسی آسان به داروهای اعتیادآور و غیرمجاز می‌تواند تهدیدی برای سلامت اجتماعی باشد، اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر با رویکردی پیشگیرانه و اقتدارمحور، برخورد با مراکز و واحدهای صنفی عرضه‌کننده اقلام غیرمجاز را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد برخی سودجویان با فعالیت‌های غیرقانونی، سلامت و آینده جوانان و نوجوانان را به خطر بیندازند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید، توزیع، نگهداری یا عرضه غیرقانونی مواد مخدر و داروهای اعتیادآور، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.