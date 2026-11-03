به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان بعدازظهر سه شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر کردستان ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران این رسانه در انعکاس اخبار تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در هفت ماه امسال پرونده‌های متعددی در حوزه تخلفات اقتصادی، قاچاق کالا و ارز و سایر بخش‌های مرتبط در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: در این مدت ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شده که بخش قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات را به خود اختصاص می‌دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به پراکندگی پرونده‌های قاچاق در شهرستان‌ها گفت: سنندج با ۶۱۹ پرونده، بانه با ۵۴۰ پرونده، مریوان با ۴۸۷ پرونده و سقز با ۳۶۰ پرونده بیشترین آمار را در این حوزه داشته‌اند.

رحیمیان، لوازم آرایشی و بهداشتی، سیگار، پوشاک و کالاهای تاناکورا و دستگاه‌های استخراج رمزارز را از جمله اقلام مرتبط با پرونده‌های قاچاق عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مجموع محکومیت‌های مالی صادرشده در هفت ماه امسال از سه هزار میلیارد ریال فراتر رفته است، افزود: بیشترین میزان این محکومیت‌ها مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های تخلف و صدور رأی در چارچوب قانون از وظایف تعزیرات حکومتی است و تحقق نظارت مؤثر بر بازار نیز به همکاری و ایفای مسئولیت دستگاه‌های متولی در شناسایی تخلفات و ارسال پرونده‌ها بستگی دارد.

در این دیدار که علیخانی مسئول روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان کردستان نیز حضور داشتند رحیمیان، از همکاری و همراهی این رسانه با روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان تقدیر کرد.