رسیدگی به پنج هزار و ۲۳۴ پرونده در تعزیرات حکومتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح پنج شنبه در جریان دیدار مدیرکل، معاونین و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر استان کردستان و رؤسای شعب مرکز استان با استاندار کردستان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع پنج هزار و ۲۳۴ پرونده با موضوع کالا و خدمات از سوی مراجع و سازمان‌های مسئول به اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان ارسال شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۵۵ درصد از پرونده‌های ارسالی متعلق به شهرستان سنندج است، عنوان کرد: میزان محکومیت صادر شده برای مجموع پرونده‌های رسیدگی شده در سال جاری در استان کردستان هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی به دریافت ۲۷۵ فقره پرونده در حوزه بهداشت و درمان در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه علیرغم گستردگی فعالیت ولی شمار پرونده‌های ارسالی در این بخش بسیار کم بوده است و انتظار داریم که شاهد همکاری و تعامل بهتر دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی شهرستان‌ها در راستای تشکیل پرونده با تخلفات در حوزه بهداشت و درمان هستیم.

ورود ۲۳۰۷ پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات کردستان

وی با بیان اینکه در زمینه قاچاق کالا و ارز در سال جاری نیز شمار پرونده‌های وارد شده دو هزار و ۳۰۷ فقره بوده است، گفت: با توجه به تلاش‌ها و اقدامات همکاران ما در این بخش نیز سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.

رحیمیان ضمن اشاره به میزان وصولی جرایم و محکومیت صادر شده از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان در سال جاری، بیان کرد: در سال جاری تا امروز مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال وصولی انجام شده است.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش‌های همه همکاران اداره کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، افزود: علیرغم محدودیت‌های مختلف از جمله نیروی انسانی، ولی با تلاش شبانه روزی همکاران تعزیرات حکومتی اکثر پرونده‌های رسیده کمتر از ۴۸ ساعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ضمن درخواست از استاندار کردستان در راستای کمک به رفع مشکلات و نیازهای این اداره کل، اظهار کرد: حمایت از اداره کل تعزیرات حکومتی در راستای ایفای نقش خود، می‌تواند زمینه ساز امنیت و آرامش بیشتر در بازار باشد.

در ادامه این نشست استاندار کردستان نیز ضمن تقدیر از خدمات اداره کل تعزیرات حکومتی و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مدیرکل استان، قول داد که در راستای رفع مشکلات و کمبودهای این اداره کل همکاری لازم را داشته باشد.