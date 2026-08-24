رسیدگی به بیش از ۵ هزار پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی کردستان

حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج ماه گذشته ۵ هزار و ۶۳ پرونده در تعزیرات حکومتی استان وارد شده که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۷ پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در این مدت میزان محکومیت پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و محکومیت پروندههای حوزه کالا و خدمات نیز ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است.
رحیمیان با اشاره به تشدید نظارت بر بازار، بیان کرد: طی پنج ماه گذشته ۳۹۱ اکیپ گشت در سطح استان فعالیت داشتهاند و در قالب این گشتها ۲ هزار و ۵۳۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: در جریان این بازرسیها ۸۵۷ مورد تخلف احراز و برای متخلفان پرونده تشکیل شده است.
وی تقلب، گرانفروشی، اخفا و امتناع از عرضه و کمفروشی را از مهمترین تخلفات شناساییشده در این مدت عنوان کرد.
نانواییها در صدر تخلفات صنفی
رحیمیان با اشاره به بیشترین تخلفات ثبتشده در واحدهای صنفی گفت: نانواییها با ۴۸۱ مورد تخلف در صدر قرار دارند و پس از آن خواروبارفروشیها با ۲۶۶ مورد، واحدهای مرغ و ماهی با ۲۲۹ مورد، سوپرمارکتها با ۱۹۶ مورد و آرایشگاههای زنانه با ۱۴۳ مورد بیشترین تخلفات را به خود اختصاص دادهاند.
وی همچنین از دریافت ۲ هزار و ۳۳۸ گزارش مردمی و دستگاههای نظارتی طی این مدت خبر داد و افزود: یکهزار و ۵۵۰ گزارش از سوی صمت، ۶۵۸ گزارش از سوی اصناف و ۱۳۰ گزارش نیز از سوی جهاد کشاورزی دریافت شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان تأکید کرد: گشتهای نظارتی، رسیدگی به گزارشهای مردمی و برخورد قانونی با متخلفان با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ایجاد ثبات در بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی ادامه خواهد داشت.
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