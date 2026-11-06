به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق از خروج این حزب از حکومت اقلیم کردستان خبر داده و با انتقاد از عملکرد این حکومت گفت که انتظار داشته حکومت‌هایی بهتر از گذشته تشکیل شده و مناسبات بهتری با بغداد شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه حزب دموکرات کردستان به دموکراسی و اراده ملت عراق احترام نمی‌گذارد، تصریح کرد که اتحادیه میهنی کردستان، پارلمان این اقلیم و نشست‌های آن را قبول ندارد و خروج این حزب از حکومت را رسماً اعلام می‌کند.

شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در جلسه داخلی که دیروز پنجشنبه تشکیل داده، با اکثریت آراء به خروج از حکومت اقلیم کردستان عراق رای داده است.