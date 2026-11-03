به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست؛ شینا انصاری در نشست با رئیس دانشگاه رازی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها در بررسی و حل مسائل زیست‌محیطی منطقه زاگرس اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که کنسرسیوم دانشگاه‌های زاگرس با محوریت دانشگاه رازی و مشارکت ۱۳ استان زاگرس‌نشین تشکیل شده است. این کنسرسیوم ظرفیت بسیار ارزشمندی در حوزه موضوعات علمی و پژوهشی مرتبط با مسائل مشترک استان‌ها و اشتراکات موجود در منطقه زاگرس به شمار می‌رود.

وی افزود: همواره تأکید ما بر این بوده است که پژوهش‌های پیش‌بینی‌شده در این چارچوب، پژوهش‌هایی کاربردی و مسئله‌محور باشند. همان‌طور که همکارانم نیز توضیح دادند، لازم است موضوعات پژوهشی به‌صورت مشخص و با تعریف دقیق مسائل و اولویت‌های شاخص دنبال شوند تا زمینه تقویت ارتباط و تعامل میان سازمان‌ها و مراکز علمی فراهم شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی منطقه زاگرس گفت: موضوعاتی از جمله مسائل مرتبط با جنگل‌های بلوط، مشکلات گردوغبار، حفاظت از حوزه‌های آبخیز و همچنین حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری، از جمله محورهایی هستند که نیازمند انجام کارهای علمی و پژوهشی جدی‌اند.

انصاری ادامه داد: مشارکت فعالانه دانشگاه‌های ۱۳ استان زاگرس‌نشین با محوریت دانشگاه رازی و تقویت ارتباط میان سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه این کنسرسیوم، قطعاً می‌تواند کمک‌کننده باشد تا اقداماتی که ما به‌عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی پیگیری می‌کنیم، از غنای علمی بیشتری برخوردار شوند.

وی با اعلام آمادگی سازمان حفاظت محیط زیست برای همکاری با این مجموعه دانشگاهی تصریح کرد: طبیعتاً ما نیز از این همکاری استقبال می‌کنیم. دوستان ما در معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی، سازوکارهایی را برای حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در نظر گرفته‌اند، اما می‌توانیم فراتر از این سازوکارها نیز با کنسرسیوم همکاری کنیم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: امیدواریم با برقراری این ارتباط، در چارچوب تکالیف و مأموریت‌های موجود، بتوانیم موضوعات و مسائل کلان منطقه زاگرس را در قالب کلان‌پروژه‌هایی تعریف و دنبال کنیم و در این زمینه در خدمت مجموعه دانشگاهی باشیم.

انصاری در پایان با قدردانی از پیشنهاددهندگان تشکیل این کنسرسیوم و ابراز خرسندی از دغدغه‌مندی آنان خاطرنشان کرد: خوشحالیم که شما پیشنهاددهنده این موضوع بوده‌اید و خودتان نیز نسبت به مسائل منطقه دغدغه دارید. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌های تخصصی، علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها به‌خوبی استفاده کنیم.