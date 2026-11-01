تأکید رئیس سازمان محیط زیست بر مشارکت جوانان در امور محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در نشست هم‌اندیشی با جوانان و دانشجویان فعال حوزه محیط زیست، با قدردانی از دغدغه‌مندی، دانش تخصصی و انگیزه نسل جوان اظهار کرد: شنیدن دیدگاه‌ها و مشاهده میزان آگاهی و ورود تخصصی جوانان به مسائل محیط زیستی، بارقه‌ای از امید برای افرادی است که در این حوزه مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دارند.

وی با اشاره به توجه روزافزون مجامع بین‌المللی به مشارکت جوانان در حوزه محیط زیست افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید با فراهم کردن بسترهای لازم، زمینه حضور و نقش‌آفرینی مؤثر جوانان را در بخش‌های مختلف فراهم کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه محیط زیست یک موضوع اجتماعی است، توسعه آموزش‌های محیط زیستی از سنین پایین و تقویت آموزش‌های غیررسمی و عملی را ضروری دانست و گفت: آموزش محیط زیست نباید صرفاً به آموزش‌های رسمی و نظری محدود شود و جوانان می‌توانند در ترویج آموزش، آگاهی‌بخشی و تسهیل‌گری در جوامع محلی نقش مؤثری ایفا کنند.

انصاری با اشاره به ضرورت جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: در موضوعاتی مانند شکار غیرمجاز، صرفاً اتکا به اقدامات سلبی و بازدارنده کافی نیست، بلکه باید از طریق گفت‌وگو با جوامع محلی، آگاهی‌بخشی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و ابزارهای جایگزین، زمینه همراهی مردم را فراهم کرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در موضوعاتی همچون حفاظت از حیات وحش، تنوع زیستی، جنگل‌ها، آلودگی‌های صنعتی و تغییر اقلیم را ضروری دانست و افزود: دانش و تخصص جوانان در حوزه‌های نوین علمی و فناوری، از جمله هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، می‌تواند به حل مسائل کلان محیط زیستی کشور کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه همکاری‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: پس از وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین عضویت را در کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی دارد و حل مسائل محیط زیستی بدون تعامل و همکاری جهانی امکان‌پذیر نیست.

انصاری همچنین با اشاره به موضوع پیمان جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک و اجلاس پیش‌روی کاپ ۳۱ تغییر اقلیم، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی جوانان در این عرصه‌ها تأکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه، پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی جوانان از جمله تشکیل دبیرخانه دانشجویی کنوانسیون تنوع زیستی، فراهم کردن زمینه کارآموزی دانشجویان، تعریف طرح‌های پژوهشی میدانی و برگزاری بازدیدهای تخصصی را قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: مطالبات مطرح‌شده در این نشست و همچنین درخواست‌های قبلی باید بررسی و پیگیری شوند.

انصاری در پایان تأکید کرد: هدف این است که ارتباط سازمان با جامعه جوانان تقویت شود و با بهره‌گیری از ایده‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنان، مباحث و پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست‌ها به اقدامات مشخص و عملیاتی در حوزه محیط زیست منجر شود.