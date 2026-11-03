خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: توسعه کشاورزی در آذربایجان ‌غربی بیش از هر زمان دیگری به پیوند میان مدیریت منابع آب، تأمین زیرساخت ‌های انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی وابسته است؛ استانی که برخورداری از منابع آبی و اراضی مستعد کشاورزی، در کنار ضرورت صیانت از منابع طبیعی و احیای دریاچه ارومیه، اجرای طرح‌های زیربنایی را به یکی از محورهای مهم توسعه آن تبدیل کرده است.

در این میان، طرح‌های مهار آب‌های مرزی و احداث شبکه‌های آبیاری، تنها پروژه‌هایی برای انتقال آب به مزارع نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی استان برای افزایش بهره‌وری کشاورزی، ایجاد اشتغال، تقویت تولید و استفاده هدفمند از منابع آبی به شمار می‌روند. تکمیل این زیرساخت‌ها در کنار احداث ایستگاه‌های پمپاژ و تأمین برق مورد نیاز، نشان می‌دهد توسعه بخش کشاورزی بدون سرمایه‌گذاری هم‌زمان در صنعت آب و برق امکان‌پذیر نیست.

امروز با حضور وزیر نیرو و مدیران صنعت آب و برق و کشاورزی کشور بهره‌برداری از شبکه‌های اصلی آبیاری بادین‌آباد یک و دو و حاجی‌ابراهیم در پیرانشهر، همراه با ایستگاه پمپاژ و پست برق ۱۳۲ کیلوولت، گام دیگری در تکمیل این زنجیره زیرساختی است؛ طرح‌هایی که با پوشش حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و سرمایه‌گذاری قابل توجه در مجموعه طرح‌های مهار آب‌های مرزی، ظرفیت تازه‌ای برای رونق تولید در جنوب آذربایجان‌ غربی ایجاد می‌کنند.

آب در آذربایجان ‌غربی فقط یک ظرفیت طبیعی نیست؛ بخش مهمی از اقتصاد، معیشت روستایی و آینده کشاورزی استان به چگونگی مدیریت و بهره‌برداری از این منبع وابسته است.

در استانی که بخش قابل توجهی از اشتغال و درآمد خانوارهای روستایی آن با کشاورزی گره خورده، رساندن آب به زمین‌های مستعد و ایجاد زیرساخت‌ های پایدار برای استفاده از آن، اهمیتی فراتر از اجرای چند پروژه عمرانی دارد.

سال‌هاست که مهار آب‌های مرزی، توسعه شبکه‌ های آبیاری و استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی به یکی از محورهای سرمایه‌گذاری در آذربایجان ‌غربی تبدیل شده است. طرح‌هایی که قرار است فاصله میان منابع آبی موجود و اراضی تشنه کشاورزی را کاهش دهند و امکان تولید در زمین‌ هایی را فراهم کنند که پیش از این از شبکه‌های مطمئن آبیاری برخوردار نبودند.

اما اجرای چنین طرح‌هایی تنها به احداث سد و بند و انتقال آب محدود نمی‌شود. شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال و پست‌ های برق، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از زیرساخت‌ها هستند که بدون تکمیل هر یک از آنها، بهره‌برداری مؤثر از منابع آبی امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل، توسعه صنعت آب و برق در این استان، ارتباط مستقیمی با آینده تولید کشاورزی و افزایش بهره‌وری در این بخش دارد.

در جنوب آذربایجان‌غربی، پیرانشهر یکی از مناطقی است که بخشی از این ظرفیت با اجرای طرح‌های مهار آب‌های مرزی و شبکه‌های آبیاری در حال تحقق است. بهره‌برداری از شبکه‌های اصلی آبیاری بادین‌آباد یک و دو و حاجی‌ابراهیم، در کنار ایستگاه پمپاژ و پست برق ۱۳۲ کیلوولت، تازه‌ترین حلقه از این زنجیره زیرساختی است؛ مجموعه‌ای که قرار است آب را از مرحله مهار و انتقال به مرحله بهره‌ برداری در مزارع برساند.

سرمایه گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی در حوزه صنعت، آب، برق و کشاورزی آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی عصر سه شنبه در حاشیه سفر وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای پنج طرح مهم مهار آب‌های مرزی شامل کرم‌آباد، شهید قنبری، آغ‌چای، غازان و سد سیلوه، امکان توسعه و آبیاری حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان فراهم شده و مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها با احتساب هزینه‌های به‌روز به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مجید رستگاری اظهار کرد: امروز سه شنبه در پیرانشهر نیز از مجموع ۱۳ هزار هکتار اراضی پیش ‌بینی‌ شده در طرح سد سیلوه و شبکه‌های وابسته، بیش از ۶ هزار هکتار پیش از این به بهره‌برداری رسیده و اکنون با افتتاح بخش دیگری از شبکه‌ها، حدود ۶ هزار هکتار دیگر به اراضی برخوردار از شبکه آبیاری افزوده می‌شود؛ اتفاقی که در صورت بهره‌برداری اصولی و همراهی بخش کشاورزی، می‌تواند زمینه افزایش تولید، اشتغال و بهبود بهره‌وری آب را فراهم کند.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این طرح‌ها، توجه هم‌ زمان به نیازهای کشاورزی و ملاحظات زیست ‌محیطی است. بخشی از آب بند بادین‌آباد از طریق مسیرهای انتقال به سد کانی‌سیب هدایت می‌شود تا پس از عبور از تونل، به دریاچه ارومیه برسد؛ موضوعی که ضرورت مدیریت هم‌زمان مصارف کشاورزی و تأمین حقابه زیست‌محیطی را در اجرای این پروژه‌ها برجسته می‌کند.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی افزود: اکنون با بهره‌برداری از این مجموعه، بار دیگر نقش زیرساخت ‌های آب و برق در توسعه اقتصادی آذربایجان‌ غربی مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرساخت‌هایی که ارزش واقعی آنها نه فقط در میزان اعتبار هزینه‌ شده یا وسعت اراضی تحت پوشش، بلکه در نحوه استفاده از آب، افزایش بهره‌وری مزارع، پایداری تولید و حفظ منابع طبیعی استان مشخص خواهد شد.

جزئیات شبکه آبیاری حاجی ‌ابراهیم در پیرانشهر

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان اینکه شبکه آبیاری حاجی‌ابراهیم ۶۳۳ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد، گفت: این طرح با دو ایستگاه و امکان تأمین حدود چهار میلیون مترمکعب آب از محل بند حاجی‌ابراهیم اجرا شده و زمینه اشتغال حدود ۷۴۰ نفر را فراهم می‌کند.

رستگاری همچنین از اجرای خط انتقال برق ۱۳۲ کیلوولت به طول ۱۱ کیلومتر با ۳۱ دکل و نصب دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپری خبر داد و افزود: برای اجرای خط انتقال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و احداث و تجهیز پست برق حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

بادین‌آباد؛ طرحی با کارکرد کشاورزی و زیست‌ محیطی

وی با اشاره به کارکرد دوگانه بند بادین‌آباد اظهار کرد: این طرح علاوه بر تأمین آب کشاورزی منطقه، در انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز نقش دارد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از آب از طریق کانال‌ها و مسیرهای انتقال به سد کانی‌سیب هدایت شده و از طریق تونل به دریاچه ارومیه می‌رسد.

رستگاری تأکید کرد: در طراحی و اجرای این طرح، تأمین حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی خواستار حمایت وزارت نیرو برای تکمیل سایر شبکه‌ های آبیاری استان و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از طرح‌ها شد و افزود: اجرای طرح‌های آبیاری باید با همکاری جهاد کشاورزی، تشکل‌های تعاونی و کشاورزان و همراه با اصلاح الگوی کشت انجام شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، منابع آبی به شکل بهینه مصرف و حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه تأمین شود.

مدیریت مصرف آب و توسعه زیرساخت‌های آبیاری، اولویت اصلی کشور است

وزیر نیرو نیر در مراسم آغاز بهره برداری طرح‌های صنعت آب و برق استان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع آب و برق، گفت: توسعه زیرساخت‌های آبیاری و تأمین پایدار انرژی در کنار اصلاح الگوی مصرف، از الزامات مهم برای تحقق توسعه پایدار و صیانت از منابع طبیعی کشور است.

عباس علی‌آبادی با اشاره به توانمندی متخصصان ایرانی در توسعه صنعت آب و برق اظهار کرد: خودباوری، تلاش جوانان و روحیه‌ای که انقلاب اسلامی در کشور ایجاد کرده، زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای ارزشمند در حوزه‌های مختلف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع، افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های منابع آب مواجه است، باید مصرف را به‌صورت جدی مدیریت کنیم و اجازه ندهیم صرفه‌جویی در مصرف به افزایش برداشت از منابع طبیعی منجر شود.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت صیانت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: ما در برابر طبیعت مسئول هستیم و باید بدهی خود به منابع طبیعی را جبران کنیم. برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، ضرورت توجه جدی به مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف را دوچندان می‌کند.

علی‌آبادی همچنین با تأکید بر اهمیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد: هدف از اقدامات مدیریتی و صرفه‌جویی، تنها کاهش مصرف نیست، بلکه باید منابع حاصل از آن در مسیر جبران آسیب‌های واردشده به محیط زیست و توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به توانمندی صنعت برق کشور اظهار کرد: به برکت تلاش همکاران و متخصصان، صنعت برق کشور توانسته است ظرفیت‌های ارزشمندی ایجاد کند و در شرایط دشوار نیز خدمات‌رسانی به مردم را ادامه دهد؛ با این حال، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع همچنان ضروری است.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های زیرساختی، توسعه شبکه‌های آبیاری و تأمین برق را از اقدامات مؤثر در حمایت از بخش کشاورزی و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم دانست.

وی با بیان اینکه توسعه کشور با تلاش، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی امکان‌پذیر است، بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی و حرکت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، آماده یک جهش جدی توسعه‌ای است

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از تلاش مجموعه‌های صنعت آب و برق در مدیریت شرایط جنگی، گفت: کارکنان این مجموعه‌ها با برنامه‌ریزی و آمادگی قبلی، اجازه ندادند حوادث احتمالی موجب بروز خسارت به مردم شود و اقدامات پیش‌بینی شده در این حوزه، به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شد.

رضا رحمانی نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مانور آمادگی با مشارکت آبفای شش استان، افزود: بیش از ۱۰ دستورالعمل و اقدام پیش‌بینی شده آذربایجان‌غربی در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و به سایر استان‌ها ابلاغ شد.

وی همچنین با تشریح روند توسعه زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: امروز آثار این اقدامات را در پروژه‌های مختلف عمرانی، از طرح‌های روستایی تا پروژه‌های بزرگ چندهمتی مشاهده می‌کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های اقتصادی استان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، آماده یک جهش جدی توسعه‌ای است که تحقق آن نیازمند حمایت دولت، وزارتخانه‌ها و همراهی نمایندگان مجلس است.

رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه، اضافه کرد: همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف، نشانه‌های امیدبخشی از تداوم حیات دریاچه را رقم زده است.

وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی وزارت نیرو از طرح‌های زیرساختی آذربایجان‌غربی، افزود: با تأمین و تسریع اجرای پروژه‌های مورد نیاز و استمرار همکاری‌های ملی، می‌توان مسیر توسعه استان، تقویت زیرساخت‌ها و رفع دغدغه‌های مردم را با اطمینان بیشتری دنبال کرد.

پروژه‌های شبکه اصلی آبیاری بادین‌آباد و حاج ابراهیم، پست فوق‌توزیع برق ۱۳۲ کیلوولت تأمین برق و ایستگاه‌های پمپاژ شبکه تحت فشار بادین‌آباد با هدف توسعه زیرساخت‌های آب و برق و پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی به بهره‌برداری رسید تا آذربایجان غربی یک گام بلند برای توسعه صنعت آب و برق استان بردارد.