به گزارش خیرنگار مهر، کمال حسین‌پور بعد از ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از شبکه‌های اصلی آبیاری بادین ‌آباد یک و دو، شبکه آبیاری حاجی ‌ابراهیم، ایستگاه پمپاژ شبکه تحت فشار بادین ‌آباد و پست برق ۱۳۲ کیلو ولت،با اشاره به وضعیت سد گرده‌ سور، این پروژه را یکی از مطالبات مهم مردم منطقه دانست و گفت: این طرح با وجود برخورداری از پیشرفت فیزیکی حدود ۲۵ درصدی و انجام بخشی از هزینه‌ها و تملک اراضی، متوقف مانده است و انتظار داریم با دستور ویژه وزیر نیرو، زمینه تعیین تکلیف و ازسرگیری عملیات اجرایی آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای این پروژه ردیف و اعتبار پیش‌بینی شده و پیگیری‌هایی نیز در سطح استان انجام گرفته است، افزود: انتظار مردم این است که با حمایت وزارت نیرو، پیمانکار طرح تعیین تکلیف شود و عملیات اجرایی سد ادامه پیدا کند.

حسین پور با اشاره به ظرفیت‌های این پروژه برای توسعه کشاورزی منطقه اظهار کرد: اجرای سد گرده‌سور می‌تواند با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، از جمله تأمین برق و ایستگاه‌های پمپاژ مورد نیاز، زمینه بهره‌مندی اراضی پایین‌دست از آب کشاورزی را فراهم کند و خدمت مهمی به مردم منطقه لاجان باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع فاضلاب و حفاظت از منابع آب شرب منطقه را مورد توجه قرار داد و گفت: فاضلاب دو شهرستان با جمعیتی نزدیک به ۴۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم وارد سدی می‌شود که منبع تأمین آب شرب منطقه است و این مسئله علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌ محیطی، مخاطرات بهداشتی نیز به دنبال دارد.

حسین پور با تأکید بر ضرورت ورود جدی وزارت نیرو برای حل این مشکل افزود: برای جلوگیری از ادامه این وضعیت، باید اعتبارات لازم پیش‌بینی و طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با سرعت بیشتری دنبال شود تا سلامت مردم و منابع آب شرب منطقه در معرض آسیب قرار نگیرد.

تولید ۱.۵ میلیون تن سیب در آذربایجان غربی

نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع صادرات سیب آذربایجان‌غربی را یکی از اولویت‌های جدی بخش کشاورزی استان دانست و گفت: با توجه به تولید حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب در استان و حجم قابل توجه محصول ذخیره‌شده در سردخانه‌ها، باید برای بازاریابی و صادرات این محصول اقدامات عملی و فوری انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای پاکستان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، عراق و هند اظهار کرد: باید از فرصت‌های موجود برای توسعه صادرات استفاده کنیم تا محصول کشاورزان روی دست آنان نماند و بازار مناسبی برای عرضه سیب استان فراهم شود.

حسین‌ پور با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره صادرات باید پیش از پایان فصل فروش محصول انجام شود، افزود: نباید اجازه دهیم اقدامات حمایتی زمانی انجام شود که فرصت اصلی از دست رفته باشد؛ همان‌طور که در موضوع خرید سیب صنعتی نیز تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند اثربخشی حمایت‌ها را کاهش دهد.