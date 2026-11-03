سید حسین سیدزاده، نماینده دوره پنجم مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، گفت: در ابتدا باید مشخص شود آیا در شرایط فعلی، اصلاح مدیریت نقدینگی به دلیل فشارهای اجتماعی و هزینه‌های دولت، امکان‌پذیر است یا خیر.

وی با بیان اینکه اصلاح مدیریت نقدینگی ضروری است اما انجام این اصلاحات، راه‌حل‌ها و افراد اهل خود را می‌طلبد، افزود: مشکل ما، کمبود ابزار نیست، بلکه کمبود اراده و تخصص اجرایی است.

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دنیای اقتصاد، اصلاح مدیریت نقدینگی یک مسیر بسیار دشوار است، افزود: نخستین چالش در این زمینه تلخی تصمیم است، به این معنا که اصلاح مدیریت نقدینگی مانند کاهش نقدینگی یا افزایش نرخ بهره در کوتاه ‌مدت سبب می‌شود رشد اقتصادی کند شود، هزینه‌های دولت به دلیل عدم دسترسی آسان به پول ارزان افزایش یابد و همچنین بخش‌هایی از اقتصاد که با پول ارزان کار می‌کنند، دچار مشکل شوند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برخی از سیاست‌مداران ترجیح می‌دهند با مسکن‌های موقت مانند چاپ پول یا مدیریت غیرواقع‌بینانه ارز درد را پنهان کنند، تا اینکه بخواهند با یک جراحی سخت و دردناک یعنی اصلاح نقدینگی، با اعتراضات احتمالی یا کندی رشد اقتصادی روبرو شوند.

نماینده دوره پنجم مجلس چالش تخصص و دانش فنی را دیگر مسئله در این حوزه عنوان کرد و افزود: مدیریت نقدینگی مانند هدایت یک کشتی در طوفان است. شما نمی‌توانید صرفا با اراده کشتی را هدایت کنید، بنابراین باید دقیقاً بدانید چه زمانی مهار را بکشید، چه زمانی فشار بیاورید و چگونه تعادل بین کنترل تورم و جلوگیری از رکود را برقرار کنید؛ این کار نیاز به متخصصانی دارد.

سیدزاده معتقد است که متخصصان باید بتوانند دور از فشارهای سیاسی تصمیم بگیرند و براساس داده‌های واقعی، نه داده‌های دستکاری شده عمل کنند و نسبت به آینده اقتصادی، دیدگاهی بلندمدت داشته باشند.

وی چالش عدم هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی را به موارد فوق افزود و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات، جدایی مسیر سیاست مالی دولت از سیاست پولی بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی بخواهد نقدینگی را کنترل کند، اما دولت همچنان با بودجه‌های سنگین و کسری‌های عظیم به سمت افزایش نقدینگی برود، این دو مانند دو مسافر هستند که هر کدام به یک سمت می‌دوند، هماهنگ کردن این دو، اهلِ مدیریت استراتژیک و هماهنگی سطح بالا را می‌طلبد. اصلاح مدیریت نقدینگی یک جراحی اقتصادی است.