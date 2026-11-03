به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان شامگاه سه‌شنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان رامسر برای مواجهه با شرایط قطع آب، برق و گاز اظهار کرد: تداوم فعالیت نانوایی‌ها و دسترسی مردم به نان در شرایط اضطراری از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و برای تحقق این هدف، زیرساخت‌های جایگزین باید در واحدهای خبازی فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰۸ واحد نانوایی در رامسر افزود: تاکنون ۵۰ واحد خبازی از تسهیلات خرید موتور برق استفاده کرده‌اند و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد نانوایی‌های شهرستان نیز به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز هستند.

فرماندار رامسر با بیان اینکه توسعه تجهیزات جایگزین سوخت با جدیت در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری بنیاد برکت، تسهیلات کم‌بهره با نرخ چهار درصد برای تجهیز نانوایی‌ها پیش‌بینی شده است تا زمینه افزایش سهم واحدهای دوگانه‌سوز به بیش از ۸۰ درصد فراهم شود.

قبادیان همچنین ارزیابی مستمر تجهیزات، شناسایی کمبودها و رفع نواقص فنی را از الزامات آمادگی در برابر بحران دانست و تأکید کرد: نانوایی‌ها باید در شرایط اختلال در شبکه‌های خدمات‌رسان نیز توان ادامه فعالیت و تأمین نیاز شهروندان را داشته باشند.