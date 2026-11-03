به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه‌دلوئی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه مسکن در ساری با تشریح برنامه‌های بنیاد مسکن در سال جاری از برنامه اجرای طرح هادی در ۶ هزار و ۶۰۰ روستای کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: بخشی از این برنامه در نیمه نخست سال وارد مرحله اجرا شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت یک پالایشگاه نسل سوم فرآوری قیر و محصولات وابسته در شهرک صنعتی ساری اظهار کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت چهار و نیم هکتار احداث می‌شود و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای آن حدود یک‌ونیم همت است.

وی کاهش هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی در مازندران و استان‌های همجوار را از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح برشمرد و افزود: با راه‌اندازی این مجموعه، دسترسی به فرآورده‌های قیری با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود و بخشی از نیاز پروژه‌های عمرانی منطقه نیز از طریق ظرفیت‌های داخلی تأمین خواهد شد.

خواجه‌دلوئی با اشاره به برنامه توسعه زنجیره تولید در این پالایشگاه تصریح کرد: تولید بشکه، فراهم کردن زمینه صادرات، انتقال محصولات به سایر استان‌ها و تولید فرآورده‌های بتنی از جمله برنامه‌هایی است که در فازهای بعدی این مجموعه دنبال می‌شود.

وی ظرفیت نهایی تولید این پالایشگاه را سالانه ۱۸۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: در مرحله نخست، تولید ۸۰ هزار تن در سال پیش‌بینی شده و در ادامه، با تکمیل فازهای توسعه‌ای، ظرفیت مجموعه به میزان نهایی خواهد رسید.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد این پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده از سوی بنیاد مسکن استان تکمیل و به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در تأمین نیازهای عمرانی مازندران و استان‌های همجوار ایفا کند.