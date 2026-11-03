به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اقبال کرمی از کشف ۳۸ کیلو و ۴۰۰ گرم ماده مخدر تریاک در یکی از روستاهای شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع مواد مخدر، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی محل سکونت فرد مورد نظر در یکی از روستاهای شهرستان کرمانشاه شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه ادامه داد: پس از شناسایی محل، مأموران با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و بازرسی‌های لازم را انجام دادند.

کرمی خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی از محل، ۳۸ کیلو و ۴۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

وی از دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.