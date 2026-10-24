به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در عملیاتی با شناسایی محل فعالیت افراد مرتبط با توزیع مواد مخدر، موفق به کشف ۹ کیلو و ۲۰۸ گرم انواع مواد مخدر و دستگیری سه نفر شدند.

سرهنگ اقبال کرمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت دو نفر در زمینه توزیع مواد مخدر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های لازم، محل سکونت افراد موردنظر را شناسایی کردند و پس از دریافت هماهنگی قضائی، بازرسی از محل را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها تصریح کرد: در جریان عملیات، ۹ کیلو و ۲۰۸ گرم انواع مواد مخدر کشف شد و یک دستگاه خودرو متعلق به افراد مرتبط با این پرونده نیز توقیف شد.

کرمی در پایان از دستگیری سه نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.