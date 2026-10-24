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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

کشف بیش از ۹ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۳ توزیع‌کننده در کرمانشاه

کشف بیش از ۹ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۳ توزیع‌کننده در کرمانشاه

کرمانشاه - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از کشف بیش از ۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری سه نفر در ارتباط با توزیع آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در عملیاتی با شناسایی محل فعالیت افراد مرتبط با توزیع مواد مخدر، موفق به کشف ۹ کیلو و ۲۰۸ گرم انواع مواد مخدر و دستگیری سه نفر شدند.

سرهنگ اقبال کرمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت دو نفر در زمینه توزیع مواد مخدر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های لازم، محل سکونت افراد موردنظر را شناسایی کردند و پس از دریافت هماهنگی قضائی، بازرسی از محل را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها تصریح کرد: در جریان عملیات، ۹ کیلو و ۲۰۸ گرم انواع مواد مخدر کشف شد و یک دستگاه خودرو متعلق به افراد مرتبط با این پرونده نیز توقیف شد.

کرمی در پایان از دستگیری سه نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6988134

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