به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی عصر امروز سه شنیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر فعالیت واحدهای صنفی اظهار کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، با انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای صنفی شهرستان خرم‌آباد، موارد تخلف را بررسی و با متخلفان برخورد کردند.

پلمب دو کافه‌رستوران به دلیل تکرار تخلف

وی افزود: در جریان این بازدیدها، دو واحد کافه‌رستوران که پیش از این نیز به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط انتظامی تذکر دریافت کرده و نسبت به تخلفات آن‌ها اخطار داده شده بود، به دلیل تکرار تخلف و ایجاد مزاحمت برای شهروندان پلمب شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان ادامه داد: همچنین در بازرسی از سایر واحدهای صنفی، چهار واحد دیگر به دلیل نقض ضوابط انتظامی شناسایی شدند و برای صاحبان آن‌ها اخطار پلمب صادر شد.

اخطار به واحدهای صنفی متخلف در فضای مجازی

کوهزادی در تشریح تخلفات این چهار واحد صنفی گفت: صاحبان این واحدها با استفاده از تصاویر و ویدئوهای نامتعارف در بستر فضای مجازی و نمایش یا انتشار تصاویر وسایل ممنوعه از جمله چاقو، پنجه‌بوکس، تبر و دیگر ابزارهای غیرمجاز، درصدد جذب مشتری بودند که این اقدام با ضوابط و مقررات انتظامی مغایرت دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین از سوی صاحبان مشاغل خاطرنشان کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفاتی که آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، با جدیت ادامه خواهد داشت.