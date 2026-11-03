به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول امینی فر عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مددجویان دانش آموز دختر ایتام تحت حمایت کمیته امداد به همراه مادران خود تحت عنوان کاروان زیارتی حضرت ام‌البنین (س) امروز سه شنبه راهی عتبات عالیات شدند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)گناوه با اشاره به اینکه این اعزام در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی و معنوی کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت گرفته است، دختران دانش آموز تحت حمایت این نهاد به همراه مادرانشان، به عنوان مهمانان حرم حسینی (ع) به زیارت عتبات عالیات مشرف شدند.

وی افزود: این برنامه با هدف ارتقای روحیه نشاط و تقویت باورهای دینی مددجویان و همچنین برنامه‌های تربیتی و معنوی این نهاد اجرا شده است.

امینی فر ادامه داد: این اعزام با مشارکت خیرین و نیکوکاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و همدلی در راستای گسترش فرهنگ نیکوکاری و ایجاد زمینه تشرف ایتام و مادرانشان به زیارت ائمه اطهار (ع) و آشنایی با فرهنگ عاشورا فراهم شده است.