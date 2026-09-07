به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نروژ در چارچوب تقویت حضور نظامی خود در منطقه قطب شمال، یک گردان توپخانه را در تیپ فینمارک در نزدیکی مرز روسیه ایجاد کرده است. به گفته رسانههای نروژ این اقدام بخشی از برنامه گسترده اسلو برای تقویت توان نظامی در شمال این کشور و در مجاورت مرز روسیه است.
بر اساس اطلاعات ارتش نروژ، این گردان به چهار سامانه توپخانهای خودکششی K۹ Vidar مجهز شده و ۲۴ سامانه دیگر نیز قرار است تا سال ۲۰۲۸ تحویل این تیپ شود. برد این توپخانه بیش از ۴۰ کیلومتر اعلام شده است.
تیپ فینمارک که در سال ۲۰۲۵ تشکیل شد، در شمال نروژ و نزدیک مرز روسیه مستقر است و قرار است طی سالهای آینده با افزایش نیرو و تجهیزات به یک یگان بزرگتر و توانمندتر تبدیل شود.
همزمان، روسیه نسبت به تقویت نظامی نروژ در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. سفیر روسیه در اسلو اعلام کرد که استقرار توپخانه جدید و برنامه نروژ برای دریافت سامانههای راکتی K۲۳۹ Chunmoo میتواند برخی تأسیسات روسیه در شبهجزیره کولا را در تیررس قرار دهد.
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