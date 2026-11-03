https://mehrnews.com/x3dw8h ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6999222 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ قرار ۲۴۸ مردم شیروان در زیر باران شیروان- مردم مومن شیروان در شب ۲۴۸ از شبهای اقتدار در هوای بارانی با حضور در میدان ایستادگی، حماسهآفرینی کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6999222 کپی شد مطالب مرتبط حسنزاده: شیروان میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس میشود ۲۱۷۰ کیلومتر از راههای گیلان خطکشی شد؛ رفع ۵ نقطه حادثهخیز حماسه یوم الله ۱۳ آبان در شیروان محمدزاده قانعی: راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان ساعت ۹ آغاز میشود شیروان میزبان ۶۰ زائر عراقی عازم مشهد الرضا(ع) ۲۴۸ شب همراهی؛ مردم رشت همچنان در میدان هستند یادواره ۱۰۷ شهید دانش آموز و ۱۱ شهید فرهنگی در شیروان برگزار شد ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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