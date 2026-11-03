به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج شیروان، سرهنگ پوریا حسن‌زاده اظهار کرد: میزبانی از شهدای گمنام، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، مردم شهیدپرور شیروان میزبان پیکرهای مطهر ۶ شهید گمنام خواهند بود و مراسم استقبال و وداع با این شهدای عزیز از ساعت ۱۹:۳۰ از محل مصلی امام شهید خامنه‌ای (ره) تا میدان انقلاب، محل تجمعات اقتدار مردم شهیدپرور شهرستان، برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان افزود: در بخش‌های قوشخانه و سرحد نیز مراسم استقبال و وداع با پیکر مطهر یک شهید گمنام برگزار می‌شود.

سرهنگ حسن‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه تشییع و تدفین یکی از شهدای گمنام در شهرستان تصریح کرد: پیکر مطهر یکی از این ۶ شهید والامقام، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، پس از اقامه نماز جمعه، با حضور مردم قدرشناس و شهیدپرور شهرستان تشییع و در نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به خاک سپرده خواهد شد.

وی با دعوت از آحاد مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برای حضور پرشور در این مراسم‌ها گفت: حضور در آیین استقبال و وداع با شهدای گمنام، ادای احترام به مقام شامخ شهیدانی است که گمنام در زمین و نام‌آشنا در آسمان‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شیروان تأکید کرد: بی‌تردید حضور باشکوه مردم، جلوه‌ای از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی در پایان گفت: تلاش مجموعه بسیج و سایر دستگاه‌ها و نهادهای شهرستان بر این است که با همکاری و هم‌افزایی، زمینه برگزاری مراسمی در شأن مقام والای این شهیدان عزیز فراهم شود.