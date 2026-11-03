فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد هفت‌ماهه اداره ایمنی راه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت راه‌های استان، اقدامات متعددی در حوزه خط‌کشی، نصب علائم، ایمن‌سازی تجهیزات و رفع نقاط حادثه‌خیز انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای ۲ هزار و ۱۷۰ کیلومتر خط‌کشی سرد در محورهای استان افزود: طی این مدت یک‌هزار و ۶۳۰ عدد علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما نیز تهیه و در راه‌های استان نصب شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمن‌سازی حاشیه راه‌ها گفت: ایمن‌سازی ۱۵۲ سر گاردریل، ایمن‌سازی ۹۵ کیلومتر شیب شیروانی، تعمیر و نصب ۵۷ کیلومتر گاردریل و اجرای نیوجرسی و جدول‌گذاری به طول ۶.۵ کیلومتر از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

مرادی همچنین از نگهداری ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه چراغ چشمک‌زن و تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی معابر به طول ۳۲۰ کیلومتر خبر داد و بیان کرد: در هفت ماه نخست سال جاری، سیستم روشنایی نقطه‌ای در ۱۴ نقطه و روشنایی طولی در هفت کیلومتر از راه‌های استان اجرا شده است.

وی اصلاح سیستم روشنایی طولی کمربندی لاهیجان به طول هفت کیلومتر را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: ایمن‌سازی ۶۷ رشته سرعت‌کاه در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و همچنین آشکارسازی و ساماندهی پنج رمپ ورودی و خروجی در محورهای اصلی و فرعی استان نیز در این مدت انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با تأکید بر اهمیت شناسایی و رفع نقاط پرخطر در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: طی هفت ماه نخست سال جاری، پنج نقطه حادثه‌خیز در راه‌های گیلان رفع شده است.

مرادی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های ایمنی و نگهداری مستمر تجهیزات راه، با هدف بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای در محورهای ارتباطی استان با جدیت دنبال می‌شود.