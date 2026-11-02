محمد محمدزاده قانعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان با هدف گرامی‌داشت مناسبت‌های تاریخی این روز و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، همزمان با سراسر کشور از ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۳ آبان از چهارراه دفاع مقدس تا میدان انقلاب شیروان برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در شهرهای مختلف شهرستان از جمله لوجلی، زیارت و قوشخانه نیز راهپیمایی پیش‌بینی شده است، گفت: نسل امروز باید آگاه شود که مبارزه و تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا از ابتدای شکل‌گیری نهضت اسلامی، از اصول اساسی انقلاب اسلامی است.

محمدزاده قانعی افزود: رویکرد تهدید آشکار جمهوری اسلامی توسط آمریکای جنایتکار بیانگر این امر است که استکبار جهانی، ایران را بزرگ‌ترین، قوی‌ترین و کارآمدترین گفتمان در تقابل با استکبار و استبداد می‌داند و این واقعیت باید برای نسل جدید بیان شود.