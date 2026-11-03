حجت الاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام.

وی افزود: این روز نماد ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است. ۱۳ آبان به ما یادآوری می‌کند که استقلال، عزت و اقتدار کشور در سایه وحدت، بصیرت، آگاهی و مقاومت ملت ایران حفظ خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین ادامه داد: امروز نیز با توجه به شرایط حساس منطقه و توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران، حضور آگاهانه و پرشور مردم در صحنه، بیانگر وحدت ملی، پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از استقلال و عزت کشور است.

وی به نمایندگی از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین از عموم مردم شریف و ولایتمدار شهرستان نمین، روحانیون و ائمه جماعات، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان، فرهنگیان، هیئت‌های مذهبی، مداحان، فعالان قرآنی و تشکل‌های دینی دعوت کرد با حضوری گسترده و باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کنند و بار دیگر وحدت و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین تصریح کرد: ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و اعلام انزجار از استکبار جهانی است.

وی از همه مردم عزیز دعوت کرد با حضور پرشور خود، برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار شهرستان نمین رقم بزنند.