به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با هنجارشکنان، مأموران انتظامی ۱۸ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را که فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش بودند و برخی از آن‌ها با ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان، نظم عمومی را مختل می‌کردند، در سطح معابر و حوالی مراکز آموزشی و مدارس توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

کشف دو موتورسیکلت سرقتی

وی افزود: مأموران با استفاده از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف کردند که یکی از آن‌ها دارای سابقه سرقت در تهران بود. در این رابطه نیز سارق دستگیر شد.

دستگیری سه خرده‌فروش مواد مخدر

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، سه خرده‌فروش مواد مخدر هنگام فروش مواد دستگیر و مقادیری انواع مواد مخدر از آنان کشف شد.

مهدوی‌کیا با اشاره به توقیف دو دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده در توزیع مواد مخدر گفت: متهمان به همراه پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.