سعید آیتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم استقبال از پیکر مطهر ۶ شهید گمنام و تشییع و تدفین پیکر ۲ شهید در شهرستان اسفراین با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم استقبال، تشییع و تدفین شهدا، از جمله تدفین پیکر دو شهید در روستای سست و واحد صنعتی لوله‌گستر، مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار اسفراین با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه این مراسم بیان کرد: فضاسازی محیطی، آذین‌بندی مسیرهای تشییع، اطلاع‌رسانی مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا مراسمی در شأن مقام والای شهدا برگزار شود.

آیتی پاسداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های مسئول در اجرای مطلوب این برنامه‌ها تأکید کرد.

وی ادامه داد: مراسم استقبال از پیکر مطهر ۶ شهید گمنام روز ۱۷ آبان‌ماه در محل اجتماعات شبانه شهرستان برگزار می‌شود و مراسم تشییع و تدفین پیکر دو شهید نیز روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با نماز جمعه، در روستای سست و واحد صنعتی لوله‌گستر انجام خواهد شد.

آیتی بیان کرد: جزئیات زمان‌بندی برنامه‌ها و مسیرهای تشییع متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.