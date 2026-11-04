به گزارش خبرنگار مهر، نشست تبیین استقلال ملی در سیره حکمرانی امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و سیره عملی و نظری امام مجاهد شهید در باشگاه کارکنان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.



براساس این گزارش، استقلال ملی به مثابه آزادی ملت و خودفرمانی سیاسی؛استقلال ملی به مثابه خودباوری و ما می‌توانیم؛ استقلال ملی به مثابه مقاومت و استقامت در برابر سلطه‌گران؛ جهاد تبیین و بازتولید گفتمان استقلال‌طلبی؛ استقلال ملی به مثابه قدرت دفاعی و نظامی مستقل برای جلوگیری از سلطه بیگانگان؛ استقلال ملی به مثابه علم و فناوری برای تولید قدرت ملی؛ استقلال ملی به مثابه اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی ملی؛ استقلال ملی به مثابه جامعه مستقل‌خواه با گفتمان فراگیر؛ استقلال ملی به مثابه سیاست خارجی نه شرقی ـ نه غربی؛ بنیادهای تاریخی و نظری مقاومت در اندیشه حکمرانی امام مجاهد شهید، از جمله محورهای مورد بحث و بررسی و سخنرانی در این نشست یک روزه بود .



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