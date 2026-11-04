به گزارش خبرنگار مهر، نشست تبیین استقلال ملی در سیره حکمرانی امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و سیره عملی و نظری امام مجاهد شهید در باشگاه کارکنان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
براساس این گزارش، استقلال ملی به مثابه آزادی ملت و خودفرمانی سیاسی؛استقلال ملی به مثابه خودباوری و ما میتوانیم؛ استقلال ملی به مثابه مقاومت و استقامت در برابر سلطهگران؛ جهاد تبیین و بازتولید گفتمان استقلالطلبی؛ استقلال ملی به مثابه قدرت دفاعی و نظامی مستقل برای جلوگیری از سلطه بیگانگان؛ استقلال ملی به مثابه علم و فناوری برای تولید قدرت ملی؛ استقلال ملی به مثابه اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی ملی؛ استقلال ملی به مثابه جامعه مستقلخواه با گفتمان فراگیر؛ استقلال ملی به مثابه سیاست خارجی نه شرقی ـ نه غربی؛ بنیادهای تاریخی و نظری مقاومت در اندیشه حکمرانی امام مجاهد شهید، از جمله محورهای مورد بحث و بررسی و سخنرانی در این نشست یک روزه بود .
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نشست تبیین استقلال ملی در سیره حکمرانی امام مجاهد شهید و سیره عملی و نظری امام مجاهد شهید در باشگاه کارکنان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست تبیین استقلال ملی در سیره حکمرانی امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و سیره عملی و نظری امام مجاهد شهید در باشگاه کارکنان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
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