به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، نشست تخصصی بررسی خسارت‌های جنگ به بخش صیادی هرمزگان با حضور سمیه رفیعی عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مدیرکل امور راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه، معاون پارلمانی معاون رئیس‌جمهور در امور روستایی و مناطق محروم، مدیرکل شیلات هرمزگان و جمعی از مسئولان و نمایندگان منطقه برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت بازسازی زیرساخت‌های صیادی جزیره هنگام و حمایت از شناورهای آسیب‌دیده تأکید و مقرر شد؛ با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای ۴۰ میلیارد تومانی برای بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره فعالیت صیادی اختصاص یابد تا روند بازگشت صیادان به چرخه فعالیت با سرعت بیشتری صورت گیرد.

مطالبات مطرح‌شده در این نشست شامل مواردی نظیر تعیین‌تکلیف شناورهای منهدم‌شده، احداث سایبان صیادی، تأمین یخ‌ساز، استقرار جایگاه سوخت سیار و احداث دفتر صید بود. در این راستا، اولویت اصلی بر جبران خسارت شناورهای کوچک و قایق‌های بانوان صیاد قرار گرفته است تا معیشت خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ به‌سرعت ترمیم شود.

همچنین در این جلسه، ضرورت رسیدگی به وضعیت لنج‌های صیادی در جاسک و جبران خسارت‌های وارد شده به این شناورها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به این‌که این شناورها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، بر لزوم حمایت فوری دولت برای بازگشت صیادان به دریا تأکید شد. علاوه‌بر این، برنامه‌هایی جهت توسعه اقتصاد دریامحور با مشارکت بانوان و ایجاد فرصت‌های درآمد پایدار از طریق گردشگری در جزایر هنگام و قشم نیز در دستور کار قرار گرفت.