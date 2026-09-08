به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ سومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در محل اردوگاه فرهنگی امام خمینی برگزار شد.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، در این همایشی با حضور مسئولان ارشد و نمایندگان جامعه کشاورزی، ضمن تشریح دستاوردهای اخیر این اتاق، بر لزوم تقویت تعامل میان نهادهای صنفی و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع تولید و تضمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

عالمی با اشاره به نقش اتاق اصناف کشاورزی به‌عنوان بزرگترین تشکل اجتماعی بخش کشاورزی کشور، اظهار کرد: اتاق اصناف کشاورزی با برخورداری از ظرفیت‌های فراگیر، اطلاعات دقیق و میدانی را به عنوان بازوی تصمیم‌ساز در اختیار مسئولان قرار می‌دهد. ما صدای گویای کشاورزان هستیم و معتقدیم با بهره‌گیری از این ساختار می‌توان گام‌های مؤثری در جهت رفع مشکلات صنفی برداشت.

وی افزود: با اتخاذ ابتکار عمل در حوزه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری منطقی محصولات در وزارت جهاد کشاورزی، مطالبه‌گری جامعه کشاورزی را به خوبی درک کرده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافقات جدید برای تسهیل امور اداری کشاورزان اشاره کرد و گفت: با توافقات انجام شده، فرآیند صدور شناسنامه کشاورزی که پیش‌تر مستلزم صرف وقت و هزینه گزاف برای تردد کشاورزان به شهرها بود، اکنون با هزینه‌ای کمتر از ۱۰ درصد نرخ قانونی و به شیوه‌ای تسهیل‌شده انجام می‌پذیرد. این خدمت از امروز با همکاری تیم‌های فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی می‌شود.

وی همچنین از امضای توافقنامه‌های جدید با اتحادیه‌های مربوطه و سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی (تات) خبر داد و تصریح کرد: این تفاهم‌نامه‌ها با هدف تسریع در صدور پروانه‌ها و تقویت بخش ترویج و آموزش کشاورزی منعقد شده‌اند که یکی از وظایف اصلی و حیاتی در حوزه کشاورزی مدرن محسوب می‌شود.

عالمی در بخش پایانی سخنان خود با پیامی خطاب به دشمنان کشور تأکید کرد: ما در یک سال اخیر و در شرایط بحرانی، هرگز سنگر تولید و امنیت غذایی کشور را خالی نکرده‌ایم. اتاق اصناف کشاورزی به نمایندگی از میلیون‌ها فعال این حوزه، با قدرت در کنار مردم و دولت ایستاده است و اجازه نخواهد داد امنیت غذایی کشور که خط قرمز ماست، دچار آسیب شود. ما به مردم اطمینان می‌دهیم که استوار و محکم پای کار تولید ایستاده‌ایم.

گفتنی است، همایش مذکور با حضور مسئولان ذی‌ربط و با هدف بررسی راهکارهای تقویت حقوق صنفی کشاورزان و عبور از چالش‌های موجود برگزار شد.